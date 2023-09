Coupable de voies de fait causant des lésions, l’ex-portier du Folichon veut éviter la prison

L’ex-portier du Folichon Victor Robitaille-Drouin veut éviter la prison. Condamné à 12 mois de prison pour voies de fait graves puis renvoyé à un second procès par la Cour d’appel, le colosse a choisi de plaider coupable à une accusation réduite et réclame une absolution conditionnelle.

Robitaille-Drouin s’est retrouvé devant la justice après une altercation survenue en février 2014 à la sortie du bar de danseuses Le Folichon, où il travaillait comme portier. Ce soir-là, un client intoxiqué et irrespectueux est expulsé du bar par celui qui a déjà participé à des compétitions d’hommes forts. Quand Frédéric Bélanger revient dans l’établissement et s’en prend au videur en l’agrippant à la gorge, Victor Robitaille-Drouin le repousse vers l’extérieur et lui assène une violente droite au visage.

Résultat du coup de poing? Traumatisme crânien, fracture de l’os de la joue, fracture de la tempe et hématome au cerveau, le tout accompagné de six semaines dans le coma et de plusieurs mois pour reprendre une vie normale.

«Même les médecins en appellent presque au Saint-Esprit aujourd’hui pour décrire la chance qui a souri au plaignant», a raconté le procureur de la Couronne Me Fabien Villemaire en abordant la survie improbable de la victime. «Il est passé à un cheveu de la mort.»

Force déraisonnable

L’assaillant, lui, avait été reconnu coupable en mai 2019 au terme d’un procès pour voies de fait graves. Arguant que l’aspect de la légitime défense avait été écarté injustement par le juge de première instance, la Cour d’appel avait ordonné un deuxième procès dans l’affaire.

Robitaille-Drouin a toutefois choisi de plaider coupable à une accusation réduite de voies de fait causant des lésions en mai dernier. Il a d’ailleurs admis que la force utilisée ce soir-là était «déraisonnable». «J’ai une force supérieure à la moyenne et je n’ai pas pensé à ça dans le feu de l’action.»

Vendredi, son avocat, Me Dominic Bouchard, a malgré tout suggéré au juge Carl Thibault d’éviter la prison à l’ancien portier. Ce dernier a témoigné avoir été grandement affecté par l’événement, peinant même à retenir ses larmes à un certain moment. Il a toutefois un peu plus tard décrit le tout comme un «unlucky punch» (coup de poing malchanceux).

Admettant les conséquences graves sur la victime au moment des faits, son avocat a insisté sur le fait que celui-ci n’avait gardé aucune séquelle à long terme du violent coup de poing.

«On ne doit pas exacerber le fait que M. Bélanger ait passé proche de mourir et le surcharger sur la peine qui sera imposée à mon client», a fait valoir Me Bouchard, soumettant que Victor Robitaille-Drouin est un actif à la société, maintenant père de famille.

Le protecteur

La conjointe et la mère de l’accusé ont d’ailleurs témoigné vendredi.

Insistant sur le fait que Robitaille-Drouin «n’avait jamais été violent», les deux femmes ont martelé qu’il était plutôt un «protecteur».

Un ami et partenaire d’affaires a même décrit le colosse comme «un gros nounours que tout le monde aime».

«C’est quelqu’un de bon pour la société qui, un soir dans sa vie, a posé un geste qui a changé les neuf dernières années de sa vie», a plaidé Me Dominic Bouchard, ajoutant que Robitaille-Drouin était ouvert à faire un don de 3000$ et des travaux communautaires en marge des conditions liées à l’absolution demandée.

Prison ferme pour la Couronne

En poursuite, Me Fabien Villemaire a suggéré au juge Thibault l’imposition de la même peine qu’en première instance, et ce, même si l’accusé a plaidé coupable à une accusation réduite.

«Douze mois de détention sur le chef de voies de fait graves, on était déjà six mois en dessous de la fourchette inférieure pour cette infraction. Le juge [Jean-Paul] Decoste avait donc déjà largement considéré les facteurs atténuants», a plaidé le représentant du ministère public.

Ce dernier est également d’avis que la différence de taille et de corpulence entre la victime et l’accusé doit être prise en compte dans le calcul de la peine. «On ne peut passer sous silence qu’il se sait à ce moment un homme fort, qui a déjà été dans le top 10 des hommes forts au Canada», a souligné Me Villemaire.

Le juge Carl Thibault a pris la cause en délibéré et doit rendre sa décision en décembre prochain.