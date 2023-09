Drake annonce la date de sortie de son nouvel album

Drake a révélé la date de sortie de son huitième album studio intitulé For All The Dogs.

La suite de Honnestly, Nevermind de 2022 sera dévoilé le 22 septembre. Le rappeur de God's Plan a annoncé la nouvelle sur Instagram, jeudi, en publiant d'anciennes séquences vidéo de son père Dennis Graham, accompagnées d'une légende qui disait : « FOR ALL THE DOGS 22 SEPTEMBRE ».

Le père de Drake a répondu à l'hommage de son fils dans la vidéo en écrivant : « Oooooooooooh merci mon fils. 1991 Toronto Canada, on dirait que ça fait cent ans. » Il a ensuite partagé ses réflexions sur l'album inédit sur son propre compte Instagram.

« J'ai eu le plaisir de m'asseoir dans la loge de mon fils et d'écouter ce nouvel album et je dois dire que c'est l'une des meilleures musiques que je l'ai entendu faire, et je suis sûr que tous les fans de Drake du monde entier l'adoreront aussi », a-t-il écrit.

La star du hip hop tease ce nouvel album depuis des mois. En août, il a partagé la couverture de son prochain opus sur Instagram, qui a été illustré par son fils de 5 ans, Adonis.

For All The Dogs devrait sortir sous la direction des maisons de disques OVO Sound et Republic Records.