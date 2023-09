Festival du film de Toronto: une belle opportunité pour le cinéma québécois

L’absence de vedettes hollywoodiennes au Festival de Toronto cette année pourrait offrir plus de visibilité aux films québécois, estime la cinéaste Chloé Robichaud qui s’apprête à lancer son nouveau long métrage, Les jours heureux, en première mondiale dans la Ville Reine, samedi soir.

Lancé jeudi soir avec la projection du film d’animation Le garçon et le héron (du maître japonais Hayao Miyazaki), le 48e Festival international du film de Toronto (TIFF) s’annonce en effet très différent des éditions précédentes avec la double grève des acteurs et des scénaristes américains qui empêche les vedettes hollywoodiennes de fouler les tapis rouges.

À l'opposé, les artisans du cinéma québécois seront présents en grand nombre dans la Ville Reine au cours des prochains jours. Près d’une vingtaine de productions de la Belle Province (dont neuf longs métrages) ont été sélectionnées au TIFF cette année dont Les jours heureux de Chloé Robichaud mais aussi Solo de Sophie Dupuis et Ru de Charles-Olivier Michaud.

«Je pense que ça [la grève à Hollywood] va donner plus d’attention à nos films, avance la réalisatrice Chloé Robichaud à la veille de la projection de son troisième long métrage, Les jours heureux, dans la prestigieuse section «Special Presentation» du festival, samedi soir.

«Je crois qu’on peut bénéficier de cette situation. C’est du moins l’impression que j’ai pour l’instant. Je sens un grand intérêt de la part des distributeurs, et des agents du côté de l’industrie. C’est le fun. Je pense qu’il faut profiter de ces occasions-là.»

Une habituée

Chloé Robichaud est une habituée du TIFF. Des deux premiers longs métrages, Sarah préfère la course et Pays, y ont été présentés, tout comme plusieurs de ses courts métrages (dont Delphine, qui y a remporté le prix du meilleur court métrage canadien en 2019).

«Clairement, c’est un festival qui comprend bien ma vision et mon travail. J’aime beaucoup l’esprit du TIFF. On y retrouve une ambiance détendue qui me plait bien. Je trouve aussi que c’est un festival pour le public, où il y a une réelle connexion avec les spectateurs. Et comme Les jours heureux est un film que je veux plus généreux et grand public, c'était logique de le présenter à ce festival.»

Photo de Laurence Grandbois-Bernard fournie par Maison 4/3

Les jours heureux met en vedette Sophie Desmarais dans la peau d’une jeune cheffe d’orchestre qui entretient une relation complexe avec son père et agent, campé par Sylvain Marcel. Les deux acteurs accompagneront Chloé Robichaud à Toronto cette fin de semaine pour la première mondiale du film.

Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, qui a participé au projet à titre de consultant musical, sera aussi présent, quelques jours après avoir foulé le tapis rouge de la Mostra de Venise pour assister à la première mondiale de Maestro, le nouveau film de Bradley Cooper auquel il a aussi collaboré.

«C’était cool de le voir sur le tapis rouge à Venise, lance Chloé Robichaud.

«Je suis super contente pour lui. Yannick est quelqu’un qui veut tellement moderniser la musique classique en l’intégrant à la culture populaire.»

Après son lancement à Toronto, Les jours heureux sera présenté en primeur à la Place des arts le 16 octobre prochain, quelques jours avant sa sortie en salle. L’Orchestre Métropolitain [qui a participé au tournage du film] sera présent pour cet événement spécial.

«Ça va certainement être la plus grosse première que j’ai eu dans ma carrière au Québec, indique la cinéaste. Ça va vraiment être une belle fête.»