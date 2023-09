Habiter Mars: un jeune Québécois invité à une mission de la NASA dans le Nunavut

Un jeune homme de Saint-Eustache qui rêve d’être astronaute a fait partie des rares Québécois à avoir été invité à un prestigieux stage de la NASA qui l’a transporté sur une île du Nunavut aux apparences martiennes.

«Dès que l’avion s’est posé dans l’île, on avait l’impression de se sentir sur une autre planète», soutient Mathieu Gagnon, étudiant en génie de l’École de technologie supérieure (ÉTS).

Seul Canadien d’une équipe de 15 chercheurs de la NASA isolés dans le Nunavut, le jeune homme de 24 ans a passé trois semaines à l’île Devon pour tester de l’équipement destiné à des bases martiennes.

Le «Haughton Mars Project» de la NASA consiste à tester divers équipements comme des véhicules tout-terrain et de nouveaux prototypes de combinaison spatiale. Pour le jeune homme qui souhaite depuis son enfance devenir astronaute, c’était comme se rapprocher de son rêve.

«J’étais nerveux au début, mais toute l’équipe m’a bien fait sentir que j’avais ma place dans le groupe», dit-il à l’issue de son séjour sur l’île où le soleil ne se couche jamais durant les mois d’été.

NASA

Plaider sa cause

Même si ce stage est habituellement limité aux Américains, Mathieu a écrit au directeur du programme, Pascal Lee, le printemps dernier pour plaider sa cause. Et celui-ci a accepté de déroger aux critères d’admissibilité et a accepté ce jeune passionné de fusées originaire de Saint-Eustache.

Pour l’apprenti ingénieur qui fréquente le Cosmodôme de Laval et le Planétarium de Montréal depuis son enfance, le fait d’enfiler des combinaisons spatiales pour perfectionner les prototypes des futurs vols interplanétaires était une «merveilleuse expérience».

Mais au-delà de l’anecdote, le jeune homme a fait de la véritable science. Il collabore déjà à la rédaction d’articles scientifiques qui reprendront les conclusions des tests de terrain.

Comme sur Mars

Il rapporte aussi l’impression d’avoir vécu une simulation d’un séjour prolongé dans une base extraterrestre.

NASA

«Nous étions tellement isolés que nous avons vécu un peu ce que vivront les gens qu’on enverra un jour sur une base lunaire ou martienne», poursuit l’étudiant qui doit son intégration à une équipe d’experts de l’agence spatiale américaine en partie à son audace.

Plus grande île inhabitée au monde, Devon présente plusieurs similitudes géologiques avec les conditions sur la planète Mars: d’immenses plaines désertiques parsemées de cratères rappelant les formations volcaniques de la planète rouge. Le climat froid (de -5 à 5°C en été) est une autre similitude. C’est pourquoi on y mène des expériences annuellement depuis 1997.

La mission américaine à l’île Devon, Haughton Mars Project, s’inscrit dans un programme consistant à installer des communautés permanentes sur Mars d’ici 2040.

L’édition 2023 consistait principalement en trois volets:

Tester une nouvelle astromobile (rover) qui pourra être utilisée sur Mars. Tester des fusées au décollage dans un contexte de pergélisol. Tester les avantages et inconvénients de différentes combinaisons spatiales.