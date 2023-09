Hydro-Québec : «c'est clair qu'il va y avoir de nouveaux projets» - François Legault

Le Québec aura besoin de plus que les 100 TWh additionnels d’électricité prévus pour atteindre la carboneutralité, a affirmé le premier ministre. Le nouveau PDG Michael Sabia prépare une mise à jour du récent legs de Sophie Brochu.

• À lire aussi: Industrie de la construction: François Legault lance une grande séduction pour attirer des travailleurs

Le premier ministre demandera à Hydro-Québec la construction de grands ouvrages hydroélectrique afin que le Québec augmente sa production, a-t-il confirmé aujourd’hui au Saguenay.

«Absolument. Même dans le plan qui a été déposé par Sophie Brochu l'année dernière, ça disait qu'on va avoir besoin de 100 Twh de plus. Ça, c'est un demi-Hydro-Québec. Et je vous dirais aujourd'hui, on va avoir une mise à jour par Michael Sabia au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais je dirais que c'est encore plus que ce qui avait été estimé Sophie Brochu.»

Beaucoup de travaux

Le premier ministre Legault signale que le Québec «va avoir besoin de beaucoup de travaux».

«On a aussi au Québec des barrages pour lesquelles on peut augmenter la puissance. Donc, il va y avoir beaucoup de projets qui vont être lancés au Québec. Déjà, on a commencé à annoncer beaucoup de projets éoliens. On va avoir de grands travaux au Québec (...) On n’exclut pas de nouveaux barrages», a-t-il énoncé.

Le mois dernier, notre Bureau parlementaire dévoilait que le nouveau patron enclenchait une étude d'opportunité sur la relance de la centrale nucléaire Gentilly-2, inactive depuis 2012. La société d’État répétait qu’elle aurait besoin de 100 TWh additionnels d’électricité propre seront requis pour que le Québec atteigne la carboneutralité à l’horizon 2050.

Il n'y a aucune décision qui est prise sur le nucléaire, a indiqué le premier ministre.

«Les négociations avec Terre-Neuve-et-Labrador vont être très importantes parce que non seulement on parle de pouvoir ajouter de la puissance avec les installations de Churchill Falls, mais on parle aussi d'un beau projet avec Gull Island», a-t-il dit.