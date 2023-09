Karkwa à l’Impérial Bell : comme s’ils avaient 20 ans

Karkwa avait du plaisir comme un band en pleine ascension à qui on venait de confier un premier contrat d’envergure, vendredi soir, devant un Impérial Bell plein à craquer.

• À lire aussi: Karkwa présente deux spectacles surprises dans une petite salle de Montréal

• À lire aussi: «Dans la seconde»: que serait Karkwa sans la prise de risque?

Louis-Jean Cormier et sa troupe, nouvellement réunis après 13 ans d’absence, étaient tout feu tout flamme lorsqu’ils ont débuté la soirée avec Le Pyromane; les admirateurs et nostalgiques de 2010 lui ont rendu à merveille en l’accompagnant sur chaque mot.

Le chanteur du groupe semblait serein, léger et apaisé de se retrouver aux côtés de ses quatre frères d’armes, comme si ce spectacle lui avait servi de retour aux sources. Louis-Jean interagissait avec la foule comme s’il parlait devant des amis d’enfance, en plus de ne pas se laisser écraser par la température de sauna pendant qu’il s’exécutait en musique, en chant, et en danse; parfois tout en même temps.

L’interprétation de Moi-léger, aussi parue en 2010, a été un des moments favoris de la foule, qui a emboîté le pas avec les paroles aussitôt que la musique s’est estompée; digne des meilleurs concurrents de La Fureur.

L’endroit ne pouvait pas être mieux choisi

L’Impérial Bell était la salle de spectacle parfaite pour cette prestation. Pas trop grande, mais remplie jusque dans les « hauteurs » du balcon, l’ambiance était feutrée, rassembleuse et survoltée par moment; à l’image de la prestation de Karkwa. Même la chaleur suffocante n’a pas joué les trouble-fêtes, au contraire, elle donnait l’impression de regarder un spectacle privé dans le sous-sol d’un ami, la qualité du son en plus.

Le nouvel album bien accueilli

« Signe qu’on est rendu dans la mi-quarantaine; on dit que l’album est sorti ce matin au lieu de dire qu’il est sorti à minuit hier », plaisante Louis-Jean Cormier en s’adressant à la foule dont la moyenne d’âge était étonnamment basse. « On vous garroche un paquet de nouvelles tounes par la tête », a-t-il ensuite annoncé en se faisant couper par les applaudissements des admirateurs qui ne demandaient que ça.

La formation reste fidèle à elle-même sur ce nouvel élan, qui parait 13 ans après le dernier. La douce voix que l’on connait au chanteur du groupe ainsi que ses qualités de guitariste, avec la base et le piano, sont des agencements indémodables et le public en est conscient.

La réunion de Karkwa se fait sur Dans la seconde, un projet de neuf titres paru ce vendredi.

Dur dur de se quitter

Les fans en redemandaient et Karkwa leur en ont redonné. Après que le groupe soit revenu sur scène pour un rappel qui devait durer quatre chansons, Louis-Jean Cormier a décidé d’étirer le plaisir et de tout laisser sur scène.

Torse nu, Cormier se démenait sur l’étroite scène de l’Impérial Bell, même après qu’une bonne partie de l’assistance ait décidé que c’en était assez; pas par manque de plaisir, mais par manque d’air frais.