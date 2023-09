L’affaire de l'ex-juge Delisle: crime, châtiment et... acharnement?

Jacques Delisle a tué sa femme, c’est ce qu’a conclu le jury à son procès. Après des procédures exceptionnelles qui l’ont vu être libéré, il devrait de nouveau faire face à la justice, avec présomption d’innocence.

• À lire aussi: À 88 ans, l’ex-juge Jacques Delisle retourne à procès pour le meurtre prémédité de son épouse

Delisle a purgé sa peine pendant des années avant d’être libéré en attendant un nouveau procès. Ce procès avait été tenu à la suite de l’intervention du ministre fédéral de la Justice en vertu d’une loi très rarement utilisée et qui permet de revoir des erreurs judiciaires.

L’équipe juridique de Delisle incluait d’excellents avocats d’ici, des experts du plus haut niveau, dont le redoutable avocat ontarien James Lockyer, qui s’est spécialisé dans ce genre de cause.

Il a une moyenne au bâton incroyable et l’affaire du juge Delisle constitue l’un de ses plus importants faits d’armes.

Je connais bien Lockyer; il m’a parlé de cette cause pendant qu’il la préparait.

J’étais sceptique qu’une injustice avait été commise, mais Lockyer, lui, en était convaincu et, de toute évidence, il a été convaincant!

Ce deuxième procès n’a jamais eu lieu, puisqu’un arrêt des procédures a été décrété en raison d’une «négligence grave» dans la conservation de la preuve.

La Couronne en a appelé de cette décision et le plus haut tribunal du Québec, la cour d’appel, vient de renverser l’arrêt des procédures, ouvrant ainsi la porte à une reprise du processus judiciaire contre Delisle.

Je trouve cette décision non seulement solide, juridiquement, mais elle est cruciale pour donner une ligne directrice aux juges de première instance.

Si cette décision constitue du bon «droit», la vraie question est cependant ailleurs: est-ce vraiment dans l’intérêt de la justice de continuer?

Primauté du droit

Nous souhaitons tous que justice soit rendue pour la présumée victime de Delisle, mais est-il possible aussi de parler de justice lorsque l’accusé est un homme de 88 ans qui a déjà vécu la prison et qui continuera de vivre avec cette saga judiciaire bien au-delà des 13 années que cette affaire a déjà duré?

Le fondement même de notre démocratie est ce qu’on appelle la «primauté du droit», une règle voulant que la loi s’applique également à tout le monde et qu’il n’y a personne au-dessus de la loi.

La condamnation de Delisle est la preuve que ce principe s’est bel et bien appliqué ici.

Or, tout notre système de justice est mis à mal en ce moment:

Des criminels sont libérés, car on n’a pas tenu leur procès à temps.

Il manque des juges, car les ministres de la Justice n’arrivent pas à faire ce qu’il faut pour en nommer plus rapidement.

Nos procureurs sont payés 30% de moins que leurs homologues ontariens.

Et le public commence à s’inquiéter du taux de criminalité...

Intérêts supérieurs

Dans le cas de Delisle, la police et de la poursuite ont effectué un travail de premier ordre. Ils ne doivent pas, non plus, voir leurs efforts être ignorés aussi allègrement.

Dans un monde idéal, on aurait pu souhaiter que Jacques Delisle raconte tout et conclut une entente avec la poursuite.

Mais puisqu’on est loin d’un monde idéal dans ce cas, il incombe à la poursuite de déterminer si ça sert vraiment les intérêts supérieurs de la Justice (avec un grand «J») de s’acharner dans ce cas précis.