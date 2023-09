Le 99, mais pas pour Wayne Gretzky...

Nouveau venu chez les Alouettes, Damontre Moore a davantage des allures de Warren Sapp que de Wayne Gretzky avec son numéro 99.

Comme le légendaire joueur des Buccaneers de Tampa Bay, champion du Super Bowl en 2002, Moore évolue d’ailleurs sur le front défensif. Pouvant aussi contribuer sur les unités spéciales malgré son fort gabarit (6 pi 5 po et 260 lb), il espère éventuellement jouer un rôle important sur le terrain. Fraîchement débarqué à Montréal, il fait partie de l’équipe d’entraînement et ne sera pas utilisé dans le match de samedi contre les Argonauts, à Toronto. Il n’a d’ailleurs pas fait le voyage, à l’instar des autres remplaçants.

• À lire aussi: Une bonne samaritaine sauve les Alouettes de la canicule, avec melon d’eau et Mister Freeze

«Je suis prêt à me battre contre l’adversité», lançait le volubile athlète de 30 ans, qui est originaire du Texas, plus tôt cette semaine, au terme d’un entraînement. «Je veux mêler les cartes, mais je me sens comme à Las Vegas, on ne sait jamais ce que les cartes peuvent apporter, tu peux gagner, tu peux perdre, mais au bout du compte, je suis ici pour aider l’équipe à gagner. Évidemment, le compétiteur en moi souhaite jouer le plus rapidement possible, mais il faut penser à ce que je peux apporter au club, tôt ou tard.»

L’expérience de Moore, qui a gravité autour de la NFL pendant neuf ans, peut notamment servir, même à l’extérieur de la surface de jeu. L’Américain connaît d’ailleurs bien le système des Argos, lui qui était avec cette formation l’an dernier.

Heureux séjour chez les Seahawks

À propos de son expérience dans la NFL, Moore mentionne que ses meilleurs souvenirs datent de son second passage avec les Seahawks de Seattle, en 2020.

«Tout ce qui s’est passé à Seattle représente de beaux souvenirs pour moi, a-t-il mentionné. J’ai aimé l’entraîneur Pete Carroll. Les Seahawks prennent soin de leurs joueurs et les laissent performer au meilleur de leurs capacités.»

Moore retient au passage ce plaqué réussi contre Ameer Abdullah, des Vikings du Minnesota, sur un retour de botté dans une victoire de 27 à 26, en octobre 2020. La séquence avait fait le «buzz» aux États-Unis, se retrouvant d’ailleurs dans différents palmarès de jeux spectaculaires.

«Je suis assez fier de ce jeu-là, a avoué Moore, avec le sourire. J’ai de l’expérience, mais je continue d’apprendre tous les jours. Le jour où je vais arrêter d’apprendre, c’est le jour où je vais prendre ma retraite. Je m’améliore encore avec le temps.»

Comme au Texas?

À propos de son arrivée avec les Alouettes, Moore dit avoir été surpris par la chaleur présente dans cette ville canadienne, cette semaine.

«Je me sens comme au Texas, a-t-il révélé. Je n’avais jamais eu le plaisir de venir à Montréal, mais je suis content d’être ici maintenant.»

On a évidemment informé Moore que la canicule des derniers jours était une situation exceptionnelle pour Montréal, en septembre. Car ici, ça reste le pays de Wayne Gretzky!