Le film «Vampire humaniste cherche suicidaire consentant», de la réalisatrice québécoise Ariane Louis-Seize, récompensé à la Mostra de Venise

La carrière internationale du film québécois Vampire humaniste cherche suicidaire consentant démarre sur les chapeaux de roue: sa réalisatrice, Ariane Louis-Seize, a reçu vendredi le prix de la meilleure réalisation de la section Venice Days, à la Mostra de Venise.

En remettant le prix à la jeune cinéaste québécoise, le jury de Venice Days, présidé par le réalisateur portugais Joao Pedro Rodrigues, a souligné que «ce film mérite d’être célébré pour sa forte vision créative et sa cohérence stylistique dans divers aspects, notamment la cinématographie, l’interprétation, le montage, les costumes et les décors. (...) En conservant un style et un langage uniques, le film touche un large public, grâce à sa tendresse et à son humanité.»

PHOTO VIVIEN GAUMAND

Premier long métrage d’Ariane Louis-Seize, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant est décrit comme une comédie noire qui relate la rencontre improbable entre une jeune vampire qui n’arrive pas à mordre (Sara Montpetit) et un jeune homme vivant avec des pulsions de mort depuis son enfance (Félix-Antoine Bénard).

Le film sera présenté dans quelques jours au Festival de Toronto et prendra l’affiche dans les salles du Québec le 13 octobre.