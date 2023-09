Le plan du week-end!

Trois jolis vins à mettre dans son panier pour passer un meilleur week-end !

Buvez moins. Buvez mieux.

Koehler-Ruprecht, Spätburgunder 2020, Pfalz, Allemagne

25,00 $ - Code SAQ 14887618 – 13 % - Bio

Étonnant pinot noir (spätburgunder en allemand) qui nous vient de l’appellation Pfalz située dans l’ouest de l’Allemagne. Elle produit près du tiers des vins rouges de ce pays. Celui-ci est vinifié avec soin, sans intrants chimiques. Après une bonne aération, le nez du vin explose avec des notes de cerise, de griotte et d’épices. Fruité assez mûr ciselé par une acidité vive. C’est léger, bien sec et tout en fraîcheur. Le vin parfait pour continuer l’été. Servir assez frais (45-60 minutes au frigo).

★★★ $$1⁄2

Domaine Bobinet, Poil de Lièvre 2022, Vin de France

31,50 $ - Code SAQ 15051986 – 12,5 % - Bio

Déjà, l’étiquette et le nom du vin font sourire. Ce qui se trouve dans la bouteille aussi ! Du chenin vinifié de manière naturelle donnant au vin un style assez funky, mais tout aussi aguicheur. Des notes de levure font place à des parfums de miel, de cire, de poire et une touche herbacée. C’est ample, d’assez bonne densité et doté d’une acidité énergique. Une belle amertume en finale apporte un élan de fraîcheur et accentue la persistance en bouche. Ne pas servir trop froid et à servir en carafe.

★★★ $$$

Domingos Alves de Sousa, Vale da Raposa Reserva 2020, Douro

19,95 $ - Code SAQ 11073758 – 14 %

Le vin tout indiqué pour les grillades au BBQ de la fin de semaine. Un assemblage à parts égales de touriga nacional, de tinto cão et de touriga Franca. Bonne intensité au nez avec des tonalités de prune, de figue, de cerise et de cigare et de cacao. Texture veloutée, des tanins mi-corsés, de la fraîcheur et une pointe rusticité en finale. Presque aussi bon que le blanc (17,95 $ - Code SAQ 12708428 ) qui est l’un de mes préférés sous les 20 $.

★★1⁄2 $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.