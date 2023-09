Les 7 meilleures microbrasseries du Québec à découvrir absolument

Depuis plusieurs années, les amateurs de bières de microbrasseries en ont indiscutablement pour leur argent – et leur soif de découverte. Non seulement chaque région, mais chaque village a sa propre microbrasserie représentant fièrement son patelin.

Des quatre coins du Québec, voici sept microbrasseries qui méritent sans aucun doute une visite, que ce soit pour leur engagement local, leur savoir-faire et parfois même, leur audace !

Brasserie Dunham

Photo fournie par la brasserie Dunham

La Brasserie Dunham a littéralement tout pour plaire à ceux qui sont à la recherche de nouvelles saveurs et de nouveaux styles de bières. On peut certainement rester dans notre zone de confort avec des bières plutôt classiques, mais il faut tout de même savoir que cette microbrasserie est reconnue pour ses créations aussi intrigantes qu’audacieuses. On peut mettre la main sur des bières élevées sur du marc de pinot noir du Domaine de Nival ou du chardonnay des Pervenches, d’autres mûries sur peaux ou sur moût de raisin du domaine de l’Orpailleur, ou encore élevées en foudre, sur du passage de bleuets du Lac-Saint-Jean, sur des argousiers, ou bien élevées en barrique sur des pêches du Niagara. Ai-je piqué votre curiosité ? À noter qu’on peut déguster le tout dans la salle à manger, tout en grignotant burgers, pizzas ou plateaux de fromages et charcuteries.

Menaud

Photo fournie par la microbrasserie Menaud

À la fois distillerie et microbrasserie, Menaud s’inspire du vaste et riche terroir de Charlevoix en produisant des spiritueux du « grain à la bouteille », ainsi qu’une série de bières raffinées, brassées en petits lots. Les produits varieront en fonction des récoltes et ingrédients récoltés dans la forêt, les montagnes et le rivage. Bière à la fleur d’immortelle, aux plantes sauvages charlevoisiennes, à la plante myrique baumier, au persil de mer et à la salicorne sont quelques brassins en circulation dans les épiceries spécialisées du Québec. Il est également possible de déguster le tout (bières et spiritueux) sur place, puis de repartir avec vos coups de cœur.

Microbrasserie Le Presbytère

Photo fournie par la microbrasserie Le Presbytère

C’est dans l’ancien presbytère de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Champlain – construit en 1873 –, que le duo cheffe et brasseur s’est donné pour mission de redonner vie (à leur manière) à ce bâtiment historique. Tandis que la cheffe Isabelle Dupuis cuisine les produits du terroir, Francis Boisvert, conjoint et associé, s’affaire à brasser des bières élaborées à partir d’orge et de houblon cultivés dans la région, qu’il parfume parfois à l’eau d’érable, parfois au concombre, parfois à l’argousier... Tout dépend de la saison et de ses inspirations. Les bières sont en vente uniquement sur place. Vous désirez prolonger l’expérience ? Il est possible de dormir à l’auberge du Presbytère, un autre établissement historique situé de l’autre côté de la rue, anciennement la « Maison du Docteur » – et également première pharmacie du village.

Messorem Bracitorium

Photo fournie par la microbrasserie Messorem Bracitorium

Si vous cherchez les bières de la microbrasserie montréalaise Messorem Bracitorium, il se peut que vous ayez un peu de difficulté. Mis à part quelques revendeurs exclusifs, le seul moyen de savourer les bières distinguées du trio fondateur est de se rendre sur place. Messorem brasse parmi les meilleures India Pale Ale (IPA) au Québec, puis se distingue encore plus avec l’ajout de lactose pour certaines, conférant ainsi une texture unique et une finale légèrement sucrée en bouche. Sur place, il ne faut pas passer à côté du « Petit jus de mort », soit une bière sure aux fruits de type smoothie. À manger, on n’est pas en reste avec l’équipe du Mitch Deli aux commandes de la cuisine : sandwich au poulet frit piri-piri et salade de cornichons SVP !

Microbrasserie St-Pancrace

Photo fournie parla microbrasserie St-Pancrace

St-Pancrace fut la première microbrasserie à voir le jour dans la région de la Côte-Nord, il y a de ça 10 ans. L’histoire d’amour débute d’abord avec une bière blanche d’inspiration belge au nom de Uapishka (nom innu des monts Groulx) puis, peu à peu, grandit avec de nombreux autres brassins, une distribution régionale, ainsi que des collaborations avec cueilleurs et producteurs de la région pour la création d’une gamme de bières aux petits fruits nordiques. Il faut se faire plaisir et aller au Pub au centre-ville de Baie-Comeau pour déguster les bières, certes, mais aussi plonger dans la gourmandise des plats concoctés avec les produits de la région. Sinon, les bières sont distribuées dans plusieurs épiceries et dépanneurs spécialisés dans la province.

Enfin, chaque bière a sa propre légende : de quoi rendre la dégustation encore plus ludique !

Herman Microbrasserie

Photo fournie par Herman microbrasserie

Cette microbrasserie laurentienne a vu le jour l’hiver dernier, concrétisant le rêve de quatre amis d’enfance. Plus précisément, nous sommes à Prévost, pas très loin d’une parcelle de la piste cyclable le P’tit Train du Nord. Herman souhaite partager ce que les quatre partenaires aiment boire ; c’est-à-dire des bières de type lager et saison faible en alcool, sèche, et donc, très accessible et facile à boire. On peut se rendre au salon de dégustation à la brasserie même pour trinquer autour des bières sur place, ou pour faire des réserves. Il n’y a pas de cuisine complète, mais un petit menu composé de grignotines, de quoi faciliter encore plus la dégustation.

HopEra

Photo fournie par la microbrasserie HopEra

On y va d’abord pour les bières ; brassées avec une pointe d’audace et d’originalité, notamment en utilisant des ingrédients comme le tamari, la figue et autres fruits et herbes de saisons, puis en les déclinant en bières sures, hefeweizen, stout ou slush. Les bières sont bien bonnes, mais les vrais savent que la soirée ne serait pas complète sans la pizza maison, dont la réputation n’est plus à faire. L’ambiance est festive, on boit bien, on mange bien... Difficile de demander mieux, non ?