Les dinosaures prennent d'assaut le Centre Bell

Plus de 24 dinosaures grandeur nature de neuf espèces différentes s'emparent du Centre Bell ce week-end, dans le cadre de la tournée «Jurassic World Live».

Parmi ceux-ci, on retrouve l'impressionnant tyrannosaure long de 40 pieds. Leurs caractéristiques ont été respectées à la lettre lors de la conception de ces gigantesques marionnettes pour obtenir l'effet le plus réaliste possible.

«Je n'ai jamais vu de vrais dinosaures, mais on s'entend qu'ils ont l'air quand même très vrais. Alors, c'est vraiment impressionnant de voir ça et aussi de voir comment ils bougent», a affirmé à TVA Nouvelles la vice-présidente de la commercialisation des spectacles chez Evenko, Mélissa Giampaolo.

Ces reptiles géants peuvent bouger de façon fluide et naturelle grâce à leur squelette métallique.

En plus de manipuler les mécanismes qui donnent vie aux dinosaures, les artistes ou les athlètes plutôt doivent porter le costume, qui peut peser jusqu'à 160 livres.

Pour s'y préparer, en répétition, les artistes doivent porter une veste lestée de 60 livres. Derrière chaque dinosaure, comme Olive, le bébé stégosaure, il y a donc un acteur spécifiquement choisi pour son endurance physique et sa capacité à reproduire les mouvements et les émotions des animaux.

