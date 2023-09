Les militants conservateurs veulent maintenir le financement public de CBC et de Radio-Canada

QUÉBEC – Les membres du Parti conservateur ont rejeté en congrès une résolution visant à couper les vivres à CBC et à Radio-Canada.

La proposition sur le réseau public inscrite dans la liste de suggestions politiques a été battue ce matin au congrès du parti lors des ateliers visant à débattre des idées qui seront soumises au vote demain, a indiqué au Journal un source digne de foi au sein du parti. Ces discussions se sont déroulées à huis clos, loin du regard des journalistes.

Des membres albertain souhaitaient couper les vivres à Radio-Canada et à CBC, car à leurs yeux «le contrôle et les opérations de la CBC/SRC en tant qu’entités devraient être assurés par un financement indépendant et non gouvernemental», pouvait-on lire dans le carnet de propositions.

Mais seule 30 des 60 propositions figurants dans ce carnet iront jusqu’au vote final à l'assemblée plénière demain et celle sur le réseau public n’a pas passé la première étape de sélection ce matin.

Or, le chef conservateur Pierre Poilièvre s’est ouvertement déclaré en faveur de mettre la hache dans le financement de CBC, tout en assurant qu’il maintiendrait par contre celui de Radio-Canada puisque, à ses yeux, l’offre du réseau francophone est essentiel, particulièrement celle destinée aux minorités francophones du pays.

Plusieurs se demandent toutefois comment il serait possible d’assurer la survie indépendante de Radio-Canada, sans sa cousine anglophone qui lui fournit ses installations dans la plupart des provinces hors Québec.

M.Poilievre, qui doit livré un discours très attendu en début de soirée, a déclaré mercredi qu’il n’était pas obligé d’intégrer les propositions des membres dans le prochain programme électoral du parti, bien qu’il en tiendrait compte.