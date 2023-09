Les petites tromperies du gouvernement Legault

C’est un goût amer que Gabriel Nadeau-Dubois doit avoir en bouche.

Après que le premier ministre Legault eut déglingué Québec solidaire sur les dorénavant célèbres «taxes orange», voilà que son ministre des Finances affirme qu’il serait temps de réfléchir à «taxer les plus grosses voitures» et subventionner les «plus petites».

Ici, la distance parcourue par les caquistes est digne d’un ultramarathon.

Ce que le PM Legault dénonçait avec vigueur et enthousiasme – en amalgamant toute écofiscalité à la radicalité, une attaque contre les régions et la classe moyenne – est devenu, moins d’un an plus tard, une réflexion.

Tendance caquiste

On pourrait plaider que la CAQ évolue.

Ou bien qu’il n’y a rien de mal à réfléchir.

Ou bien qu’une coalition, par définition, cimente des points de vue contraires en béton politique.

Mais on pourrait aussi plaider, c’est mon hypothèse, que le gouvernement Legault commence à accumuler un nombre assez spectaculaire de volte-face.

Certes, jouer avec la vérité en politique, ça fait parfois partie du descriptif de tâches.

Mais à la CAQ, c’est un certain «pattern» qui se dessine.

Des choses impossibles hier deviennent soudainement possibles.

Le troisième lien, bien sûr, passé d’un projet imparable à superflu.

En immigration, on prévoit maintenant une hausse des seuils après avoir dit en 2018 vouloir «en prendre moins, mais en prendre soin» et, en 2022, brandi le spectre de la louisianisation.

De la promesse des grands barrages en énergie, on mandate maintenant SNC-Lavalin – spécialisée dans le nucléaire – pour explorer un recours au nucléaire au Québec.

Et maintenant, les chèques envoyés à tout un chacun contribueraient à l’inflation, selon le ministre Girard. Hasard certain, cela n’était pas le cas avant l’élection.

Étiquette

La parole du PM et celle de son gouvernement sont encore crédibles.

Mais quand les années entrent, chaque gouvernement se voit accoler une étiquette.

Le gouvernement Trudeau? Superficiel! Le gouvernement Couillard? Austérité! Le gouvernement Charest? Éthique douteuse! Le gouvernement Harper? Antipathique!

Et le gouvernement Legault, lui?

Quelque chose comme dans le domaine de l’opportunisme? La tromperie?