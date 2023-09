L’usine de Novembal de Rawdon fermera fin septembre

Le fabricant français de bouchons de bouteilles de plastique de Lanaudière remerciera ses 43 employés le 30 septembre prochain, indique l’avis de licenciement fourni au gouvernement québécois.

«Le groupe Sidel a décidé d’arrêter les activités de sa filiale Novembal, société produisant une gamme diversifiée de bouchons pour le marché du conditionnement de liquides alimentaires. Novembal est une partie indépendante du groupe Sidel depuis 2014, avec des opérations aux États-Unis et au Canada», a confirmé au Journal le groupe Sidel.

«Cette décision intervient en réponse à l’évolution des conditions économiques et devrait entrer en vigueur fin septembre 2023. Le Groupe s’engage à soutenir le bien-être de tous les collaborateurs concernés et à assurer la meilleure transition possible pour toutes les personnes impliquées», a-t-on assuré.

Mis à part cette brève déclaration écrite, il n’a pas été possible d’obtenir une entrevue pour avoir plus de détails.

Fermetures aux États-Unis

D’après Plastic News, Novembal fermera aussi deux autres usines aux États-Unis.

L’usine de Rawdon roulait depuis 2010 si l’on se fie au Registre des entreprises. Son président était Lorenzo van Haelst, basé en Arizona, aux États-Unis.

Au total, le Groupe Sidel a près de 40 000 machines de production dans 190 pays.

Sa filière Novembal se spécialisait dans la conception de bouchons de plastique dans le secteur de l’alimentation.

En juin dernier, Sidel avait annoncé un partenariat avec Coca-Cola en Europe pour concevoir des bouteilles plus légères «afin de favoriser la collecte et le recyclage et d’éviter les déchets sauvages».