M. Legault: le peuple voit clair!

Ce que le peuple exècre particulièrement chez les politiciens, ce n’est pas tant leur incompétence dans la gestion des affaires publiques ou le fait qu’ils brisent leurs promesses électorales. Non! Ce qui exaspère plus que tout, c’est leur manque de bonne foi et leurs affronts récurrents à l’intelligence des citoyens.

Enfumer

Récemment, Geneviève Guibault désinformait les Québécois dans le cadre de son plan sur la sécurité routière. Cette semaine, c’est François Legault qui essaye d’enfumer le peuple avec une publication encensant les mesures «anti-inflation» de son gouvernement.

Il invoque notamment les chèques envoyés au printemps et à l’automne 2022, et l’aide octroyée aux aînés à faibles revenus. Mais M. Legault ne brosse pas un portrait honnête de la situation.

Entre autres, il fait fi des 28 000 personnes âgées invalides dont la rente de retraite du RRQ a été réduite de 24% à 36% par rapport à la rente normale. Silence radio également sur 1 milliard en trop-perçus qu’Hydro-Québec refuse de rembourser à ses clients. M. Legault est également resté discret quant aux 940 millions d’aide fédérale destinée aux étudiants qu’il a détournés à d’autres fins.

Portefeuille

Mais cela n’empêche pas M. Legault d’affirmer qu’il travaille depuis 5 ans à «remettre plus d’argent dans votre portefeuille». Mais du portefeuille de qui parle-t-il exactement? Serait-ce celui des députés dont les salaires ont augmenté de 30%? Celui des gestionnaires de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui ont reçu 193 millions en primes malgré des pertes de 25 milliards? Ou encore celui des entreprises qui ont bénéficié des subventions nébuleuses, et souvent injustifiables, octroyées par le Fonds vert?

En revanche, le portefeuille de la majorité des Québécois souffre. Mais M. Legault a l’insolence de s’enorgueillir des miettes qu’il leur saupoudre. Rappelons-lui donc que le peuple voit clair. Surtout, assurons-nous qu’il sache que le peuple veut être gouverné dans la dignité!