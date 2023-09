25 000 offres de candidature par semaine: pas de pénurie de main-d’œuvre chez Couche-Tard

Alors que les entreprises continuent de se plaindre de pénurie de main-d’œuvre, la haute direction de Couche-Tard note au contraire une forte hausse des réceptions de candidatures dans ses magasins.

Le président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard, Brian Hannasch, a révélé hier matin recevoir pas moins de 25 000 curriculum vitae par semaine d’aspirants travailleurs souhaitant joindre les rangs de l’organisation au Canada et aux États-Unis.

Il s’agit, dit-il, de 6 000 candidatures de plus par semaine que le nombre d’applications que l’entreprise recevait hebdomadairement, à la même période l’année dernière. On parle ici d’une croissance de 24%.

Détérioration en vue

Le patron de la multinationale de Laval, Brian Hannasch, a refusé de répondre aux questions des journalistes en marge de la présentation de ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2024.

Toutefois, au cours d’une conférence à l’intention des analystes, il a indiqué que cette détente de l’emploi l’aidait à offrir un meilleur service à la clientèle et à contrôler ses coûts.

Même si elle détonne avec le discours habituel de pénurie de travailleurs, l’observation du PDG de Couche-Tard ne surprend guère l’économiste principale du Mouvement Desjardins, Hélène Bégin, qui pressent une détérioration des conditions économiques et du marché de l’emploi, tant au Québec qu’ailleurs au Canada.

Besoin d’un 2e revenu

Une hypothèse veut que les difficultés économiques des ménages forcent de plus en plus de travailleurs – quatre sur dix selon Accenture – à chercher un deuxième emploi pour parvenir à boucler leurs fins de mois.

Cela expliquerait que des entreprises, comme Couche-Tard, reçoivent plus d’attention. Il y a deux semaines, l’ouverture d’un seul nouveau magasin de Walmart à Montréal (300 postes) a suscité la réception de pas moins de 3000 candidatures.

«Nous avons l’avantage de permettre des horaires flexibles, atypiques, qui correspondent à un bon nombre de travailleurs», reconnaît le PDG du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec, Michel Rochette.

Entreprises en difficulté

Sans rejeter cette thèse du besoin d’un deuxième emploi, l’économiste de Desjardins observe plus largement une amorce de détérioration globale des conditions économiques, rendant la création d’emploi «très hésitante» de la part des entreprises.

Selon Statistique Canada, le taux de postes vacants est passé de 6,3% en mai au Québec à 4,4% en juin. Inversement, le taux de chômage de la province a crû de 3,9% en janvier à 4,5% en juillet. Et Desjardins s’attend à ce qu’il atteigne les 6% d’ici le milieu de 2024.

«La recherche d’un emploi d’appoint par un plus grand nombre peut faire partie de l’explication. Mais elle n’est pas la seule et nous ne pouvons ignorer d’autres facteurs importants, comme la situation financière des entreprises qui se détériore et une baisse des emplois disponibles.»

Pour l’heure, Couche-Tard semble en tout cas bien se tirer d’affaire. Pour son premier trimestre de 2024, la direction a présenté un bénéfice ajusté dilué par action de 86 cents, alors que les analystes anticipaient un bénéfice de 78 cents. Jeudi, la valeur de son titre a glissé de 1,97% à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 70,15$ l’action.