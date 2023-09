Place aux prédictions pour la semaine 1 et les honneurs individuels dans la NFL!

C’est déjà assez difficile de se lancer dans les prédictions pour chaque équipe avant la saison, puis de se mouiller pour chaque match, chaque semaine. Il faut être un brin masochiste pour tenter en plus de deviner les joueurs et entraîneurs qui hériteront des honneurs individuels en fin de saison, mais telle est ma mission.

Tant qu’à s’exposer aux critiques, aussi bien commencer tout de suite en spécifiant que l’an dernier, le taux de succès pour cet exercice n’a pas été spectaculaire. Quand même, votre humble serviteur avait vu juste en prédisant le titre de meilleur joueur défensif à Nick Bosa, des 49ers, tout comme le titre de recrue défensive de l’année au demi de coin des Jets, Sauce Gardner.

Pour le reste, il y avait un léger brouillard dans la boule de cristal, mais sachez que ça arrive aux meilleurs.

On peut au moins dire sans se tromper que le joueur le plus utile sera un quart-arrière. Quand les 11 derniers lauréats et 15 des 16 derniers ont évolué à cette position, inutile de chercher ailleurs.

Les candidats habituels seront dans le coup, soit Patrick Mahomes (Chiefs), Josh Allen (Bills), Joe Burrow (Bengals), Lamar Jackson (Ravens) et Jalen Hurts (Eagles).

À cette liste, il faut ajouter Trevor Lawrence avec les Jaguars, lui qui est en plein envol et qui mise désormais sur un véritable groupe de receveurs.

Mon choix s’arrête sur Allen, qui sera sans doute hyper «focus» après la défaite amère des Bills lors des dernières séries. On lui souhaite année après année de moins sacrifier son corps et de ne plus tout faire seul, mais c’est encore dans son ADN. Ses statistiques par la passe et au sol le favoriseront.

En défense et en attaque

Puisque le titre de joueur défensif par excellence n’est pas forcément remis à un joueur dont l’équipe brise tout, l’ailier défensif des Browns Myles Garrett séduira les gens qui votent, avec une saison de plus de 20 sacs du quart.

Après avoir enregistré 16 sacs dans chacune de ses deux dernières saisons, il sera jumelé à Za’Darius Smith, qui l’aidera à atteindre une autre stratosphère.

Évidemment, il ne faut pas cracher sur les Micah Parsons (Cowboys), Nick Bosa (49ers), TJ Watt (Steelers) et Chris Jones (Chiefs), si ce dernier revient vite au jeu.

Aidan Hutchinson, des Lions, pourrait aussi connaître un important bond à sa deuxième saison.

Offensivement, le porteur des 49ers Christian McAffrey est tellement utilisé à toutes les sauces dans une attaque monstre qu’il doit être considéré comme le grand favori. Question d’opter pour une autre avenue, je miserai sur le receveur Tyreek Hill, qui flirtera avec la barre des 2000 verges pour les Dolphins.

Et les autres

Chez les recrues, on ne creusera pas trop loin inutilement. Le porteur des Falcons Bijan Robinson décrochera la palme. Il a toutes les chances de devenir le cœur de l’attaque. Un autre porteur, Jahmyr Gibbs (Lions), sera aussi à surveiller. Mis à part les trois quarts-arrières Bryce Young (Panthers), CJ Stroud (Texans) et Anthony Richardson (Colts), le receveur des Ravens Zay Flowers sera aussi dans la lutte.

En défense, ça se corse... Entre Will Anderson Jr (Texans), Devon Witherspoon (Seahawks), Jalen Carter (Eagles), Tyree Wilson (Raiders) et Will McDonald IV (Jets), mon cœur balance. J’irai avec Anderson, qui deviendra l’âme de la défense des Texans.

Au rayon des entraîneurs, Sean Payton décrochera le gros lot avec un retour triomphal chez les Broncos. Mes autres candidats de choix sont Dan Campbell (Lions), Robert Saleh (Jets), Arthur Smith (Falcons) et Frank Reich (Panthers), tous des pilotes qui tentent de ramener leur équipe en éliminatoires.

Le dernier honneur, celui de retour de l’année, reviendra presque de facto au maraudeur des Bills Damar Hamlin.

SEMAINE 1

JEUDI

MON CHOIX

Detroit à Kansas City CHIEFS

DIMANCHE

MES CHOIX

Caroline à Atlanta (13h) FALCONS

Houston à Baltimore (13h) RAVENS

Cincinnati à Cleveland (13h) BENGALS

Jacksonville à Indianapolis (13h) JAGUARS

Tampa Bay au Minnesota (13h) VIKINGS

Tennessee à La Nouvelle-Orléans (13h) SAINTS

San Francisco à Pittsburgh (13h) 49ERS

Arizona à Washington (13h) COMMANDERS

Green Bay à Chicago (16h25) BEARS

Las Vegas à Denver (16h25) BRONCOS

Miami à LA Chargers (16h25) DOLPHINS

Philadelphie en Nouvelle-Angleterre (16h25) EAGLES

LA Rams à Seattle (16h25) SEAHAWKS

Dallas à NY Giants (20h20) COWBOYS

LUNDI

MON CHOIX

Buffalo à NY Jets (20h15) BILLS

RÉSULTATS DE LA SAISON DERNIÈRE: 183 en 284 (64,4%)

RÉSULTATS en 2021: 181 en 285 (63,5%)

RÉSULTATS EN 2020: 183 en 269 (68%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Panthers de la Caroline (7-10) c. Falcons d’Atlanta (7-10)

DANS L’INCONNU

Les Falcons amorcent la saison avec Desmond Ridder, un quart-arrière qui peut surprendre au sol, mais qui a peu d’expérience comme partant. Les Panthers y vont avec Bryce Young, à son premier départ professionnel. Les Falcons regorgent de munitions à l’attaque, mais n’ont pas de chasseur de quart en défense pour déranger le jeune Young. Au contraire, les Panthers misent sur un solide front défensif, mais manquent d’explosivité à l’attaque. Surtout que le receveur DJ Chark sera absent et Adam Thielen incertain.

Falcons par 2

Texans de Houston (3-13-1) c. Ravens de Baltimore (10-7)

DES NOUVEAUX RAVENS

Les Ravens pratiquent un style ultraphysique avec un jeu au sol dominant. Cette année, ils ont fait le plein de receveurs avec Odell Beckham, Nelson Agholor et la recrue Zay Flowers. Lamar Jackson va demeurer une menace au sol, mais le jeu aérien risque de devenir le pain et le beurre de l’attaque. Les jeunes demis défensifs des Texans risquent d’en avoir plein les bottes. Et ce n’est pas comme si les Texans misaient sur une attaque expérimentée. Il y aura des progrès, mais pas instantanés.

Ravens par 8

Bengals de Cincinnati (12-4) c. Browns de Cleveland (7-10)

UN DUEL PIÈGE

Vous croyez qu’on aura droit aux puissants Bengals face aux pauvres Browns? Détrompez-vous! Le quart-arrière des Bengals Joe Burrow a encore raté tout le camp d’entraînement en raison d’une blessure à une jambe et ne sera probablement pas à 100%. En carrière, il connaît toutes sortes d’ennuis face aux Browns avec un dossier de 1-4. Il a toutefois trop d’armes à sa disposition pour que ce scénario tordu se reproduise. Ce sera un test important pour la ligne offensive des Bengals.

Bengals par 3

Jaguars de Jacksonville (9-8) c. Colts d’Indianapolis (4-12-1)

PAS DE TAILLE

Ce n’est pas comme si les Jaguars formaient une puissance indétrônable, mais face aux Colts cette saison, plusieurs équipes pourraient avoir des airs de sanguinolents matamores. Le quart recrue Anthony Richardson sera dangereux avec ses jambes, mais à ses premiers matchs, son manque de précision devrait ressortir. Il ne sera pas épaulé par le porteur Jonathan Taylor pendant au moins les quatre premiers matchs. Pendant ce temps, les Jags vont produire des points à la tonne cette saison.

Jaguars par 10

Buccaneers de Tampa Bay (8-9) c. Vikings du Minnesota (13-4)

POINT DE BRADY, POINT DE SALUT

Les Bucs devraient trouver la saison pénible sans Tom Brady. Baker Mayfield peut donner du football intéressant, surtout contre la défense en pleine reconstruction des Vikings, mais sa ligne offensive ne lui fera pas de cadeau. Les Vikings ont été l’équipe la plus divertissante de la ligue l’an dernier avec leurs fins de matchs ridicules. Il faudra plus que du divertissement pour aller plus loin. L’attaque aérienne donnera le ton, même contre une bonne tertiaire.

Vikings par 7

Titans du Tennessee (7-10) c. Saints de La Nouvelle-Orléans (7-10)

UN NOUVEAU SOUFFLE?

Derek Carr fera ses débuts avec les Saints. Il se frottera à un front défensif capable de le déranger, mais la tertiaire des Titans vient avec des points d’interrogation et les receveurs des Saints devraient avoir le dessus. La ligne offensive des Titans est possiblement la pire du circuit, mais le front défensif des Saints ne révolutionne rien non plus. Même si le porteur Alvin Kamara est absent (suspension), les Saints peuvent courir avec Jamaal Williams et la recrue Kendre Miller.

Saints par 5

49ers de San Francisco (13-4) c. Steelers de Pittsburgh (9-8)

BOSA EN POSTE

Le dossier le plus épineux chez les 49ers dans les dernières semaines est réglé. Le démoniaque chasseur de quart Nick Bosa est désormais le joueur défensif le mieux payé de l’histoire, mais il n’aura pas moins faim. Les Steelers ont tout le potentiel pour surprendre parce que le tandem formé de TJ Watt et Alex Highsmith pourrait perturber la ligne à l’attaque des Niners, qui a des trous en dehors de Trent Williams. Sauf que Brock Purdy ne perdra jamais un match, n’est-ce pas?

49ers par 3

Cardinals de l’Arizona (4-13) c. Commanders de Washington (8-8-1)

UN SAUT DANS LE VIDE

On se demande vraiment où s’en vont les Cardinals, mais, chose certaine, ils ne volent pas haut. C’est Joshua Dobbs, embauché en catastrophe deux semaines avant la saison, qui sera le quart-arrière partant. Il n’a lancé que 85 passes en cinq ans dans la NFL. C’est défensivement que les Cardinals vont subir de dégradants assauts avec une collection de joueurs à peine connus dans leurs familles. Dans ce contexte, le jeune quart des Commanders Sam Howell hérite d’un beau cadeau.

Commanders par 10

Packers de Green Bay (8-9) c. Bears de Chicago (3-14)

VENT DE CHANGEMENT

Pardon encore aux fans des Bears, mais le rappel est nécessaire. Les Ours ont perdu leurs huit derniers affrontements face aux Packers. Et 23 de leurs 26 derniers, si on veut être encore plus cruel. Soit, mais l’attaque des Packers aura un nouveau visage avec Jordan Love et la défense des Bears peut surprendre avec de bons jeunes joueurs dans la tertiaire. L’attaque est aussi plus dynamique avec l’arrivée du receveur DJ Moore pour épauler Justin Fields. C’est le moment pour les Bears de mettre fin à la torture.

Bears par 3

Raiders de Las Vegas (6-11) c. Broncos de Denver (5-12)

PLUSIEURS QUESTIONS

Il s’agit d’un duel intrigant sur plusieurs plans. Bien sûr, on se demande si Russell Wilson pourra ressusciter à l’an 2 à Denver. On se demande aussi si Jimmy Garoppolo peut relancer les Raiders. À quel point la ligne à l’attaque revampée à grands coups de dollars par les Broncos résistera-t-elle à Maxx Crosby et au nouveau venu, Tyree Wilson? Les Raiders ont-ils fait assez pour aider leur tertiaire désastreuse en embauchant Marcus Peters et Marcus Epps? On y va pour des Broncos revigorés par Sean Payton.

Broncos par 6

Dolphins de Miami (9-8) c. Chargers de Los Angeles (11-6)

FESTIVAL OFFENSIF

Il y a tout lieu de croire que les deux attaques pourraient s’en donner à cœur joie dans ce qui pourrait être le duel du week-end côté spectacle aérien. Les Chargers disposent d’un arsenal profond de receveurs avec l’ajout de la recrue Quentin Johnston, mais les Dolphins n’ont rien à leur envier à ce chapitre avec le duo sublime de Hill et Waddle. La différence? Vic Fangio transformera la défense des Dolphins en unité dominante. Dès cette semaine? Peut-être pas, mais il y aura des pas en ce sens.

Dolphins par 1

Eagles de Philadelphie (14-3) c. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (8-9)

GARE À BELICHICK

Plusieurs croient que les Eagles sont trop dominants pour les Patriots, mais il faut souligner que le quart-arrière Jalen Hurts en sera à son premier départ face à Bill Belichick. L’empereur aura certainement le don de lui faire voir des schémas et stratagèmes qu’il n’a jamais vus. Les Pats ont cependant connu de gros ennuis la saison dernière en concédant des récoltes monstres au sol face à des pivots mobiles comme Lamar Jackson, Josh Allen et Justin Fields. La ligne défensive des Eagles dominera la ligne des Patriots.

Eagles par 3

Rams de Los Angeles (5-12) c. Seahawks de Seattle (9-8)

DES RAMS MÉCONNAISSABLES

Les Rams ne sont clairement plus les champions du Super Bowl d’il y a deux ans à peine. La purge salariale les a forcés à se départir de leurs six joueurs défensifs ayant disputé le plus grand nombre de jeux l’an passé. Pire encore, neuf du top 12 à ce chapitre ont plié bagage. À l’attaque, la ligne représente encore un gros point d’interrogation et le seul receveur véritablement fiable, Cooper Kupp, ne sera pas en uniforme. Des perles vont sortir du lot, mais il faudra du temps d’adaptation.

Seahawks par 9

Cowboys de Dallas (12-5) c. Giants de New York (9-7-1)

SUCCÈS RÉPÉTÉS

Les Cowboys ne sont clairement plus intimidés par les Giants avec une séquence de quatre victoires de suite et une série de 11 victoires en 12 tentatives. Cependant, les deux victoires de la saison dernière ont été obtenues par des marges respectables de sept et huit points. Les Giants sont bien dirigés par Brian Daboll, mais n’ont pas la force de frappe des Cowboys, autant à l’attaque qu’en défense. Dak Prescott devrait rebondir avec un excellent trio de receveurs, ce qui lui a manqué en 2022.

Cowboys par 8

Bills de Buffalo (13-3) c. Jets de New York (7-10)

GROS LUNDI SOIR!

Les Bills n’ont subi que trois revers la saison dernière, mais les Jets leur ont donné beaucoup de fil à retordre en les surprenant à leur premier duel avant de perdre de justesse au deuxième. Dans ces deux matchs, Josh Allen a été limité à une seule passe de touché, contre deux interceptions. La défense des Jets mettra une tonne de pression sur lui. Avec Aaron Rodgers à bord, les Jets semblent soudainement devenus les chouchous des analystes. Ils ont l’occasion de démontrer leur sérieux, mais les Bills ne sont pas morts.