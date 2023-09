Port du voile: un collège privé de Laval en mode gestion de crise

Le Collège Citoyen de Laval doit gérer une polémique religieuse entourant une interdiction de porter le voile en ce début de rentrée scolaire.

TVA Nouvelles s’est rendu devant l’établissement privé de langue française du boulevard Sainte-Rose, qui a publié un communiqué au cours des dernières minutes pour dénoncer l’attitude de certains parents et élèves.

Selon la direction, ces allégations portent atteinte à la réputation du collège en véhiculant des propos faux et mensongers en lien avec le port du voile. Il y a aussi une pétition en ligne d’élèves mécontents.

«On a été surpris par cette situation, a expliqué la directrice Myriam Stephens sur les ondes de LCN. Nous avons des procédures en place lorsqu’un parent souhaite faire une demande d’accommodement de tout nature. Il doit l’adresser à la direction.»

Selon elle, la désinformation, possiblement véhiculée par les élèves de l’extérieur, pourrait être la cause de la crise.

«Le code vestimentaire de l’école n’a jamais changé. Il est le même depuis 2007. Il y a des ajustements qui peuvent y être apportés.»

TVA NOUVELLES

Or, sur les réseaux sociaux, où la direction évoque des «messages haineux», des parents affirment que leur enfant s’est fait interdire de porter le voile et qu’on aurait même menacé de le renvoyer à la maison.

Le voile serait donc interdit, tout comme les autres signes religieux aux dires de certains internautes. Cette affirmation est fausse, selon Myriam Stephens, qui rappelle des règles à suivre en matière d’accommodement religieux.

«L’élève doit se conformer aux vêtements qui sont dans l’uniforme scolaire. Maintenant, si on veut ajouter un voile, le parent fait une demande et ça nous permet d’ajuster et d’avoir des règles. Par exemple, pour qu’il soit de couleur neutre agencé avec l’uniforme. Dans notre cas, c’est noir.»

Le Collège a publié en matinée un communiqué. En voici un passage.

«Nous jugeons nécessaire de rectifier les faits en ce qui concerne le dérapage actuel. Nous savons que la question religieuse peut être sensible et peut créer un clivage dans notre communauté éducative.

Voyez ci-dessus l’entrevue de la directrice de l’école, Myriam Stephens, avec le journaliste Yves Poirier.