Reinbacher et les recrues du Canadien en action dès mercredi

David Reinbacher et 26 autres joueurs participeront au camp des recrues qui se mettra en branle mercredi prochain.

Au sein du groupe, on retrouve 15 attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens. Parmi ceux-ci, 17 joueurs ont été repêchés par le Canadien, dont trois ont été sélectionnés lors du dernier repêchage (Reinbacher, Quentin Miller et Florian Xhekaj). Du lot, on retrouve également trois joueurs ayant obtenu un essai professionnel.

C’est l’entraîneur-chef Jean-François Houle qui dirigera la jeune brigade du Tricolore. À noter que les espoirs du Canadien prendront part à un tournoi des recrues, à Buffalo, du 15 au 18 septembre. Durant cette compétition, ils affronteront les espoirs des Sabres, des Bruins et des Sénateurs.

Les recrues des Penguins et des Devils seront également sur place.