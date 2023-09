Le Tournoi de golf du Rendez-vous de l’industrie touristique du Québec, dont l’hôte était Tourisme Montréal, a permis de remettre la somme historique de 45 023 $ à la Fondation Alliance pour la relève. La Fondation a pour mission de stimuler l’apport des jeunes travailleurs et travailleuses motivés à faire carrière en tourisme dans la province.

Yves Lalumière, Tourisme Montréal, Martin -Soucy, Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ) et Fondation Alliance pour la relève, Shirley Nyboer, Casino de Montréal, et Martin Massé, Aéroport de Montréal, entourent la Coupe du président.

La Coupe du président sera de retour au Club de golf Royal Montréal du 24 au 29 septembre 2024. Hubert Richard, le président et chef des opérations des services de promotion et de publicité Effix, est en compagnie de Gabriel Goulet, le directeur des ventes.

Autour de la Coupe du président, on voit Marc Pichot, Sofitel Montréal, Andrew Torriani, Ritz Carlton Montréal, Martin Leclerc, Hôtel InterContinental Montréal, Yves Lalumière, Tourisme Montréal, Jean-François Pouliot, Omni Mont-Royal, et Jean-Sébastien Boudreau, Association hôtelière du Grand Montréal.

L’objectif de cette journée était de renforcer les liens entre les entreprises du secteur touristique et de promouvoir la relève touristique. Sur la photo : Josée Chiasson, Parc Jean-Drapeau, Mylène Gagnon, Tourisme Montréal, Jean-Paul De Lavison, JPDL, Marc Cudia, Groupe Écorécréo, et Martin Laviolette, Montréal en Histoires.

Daniel Blier, Tourisme Mont-Tremblant, est en compagnie de Dominic Gallant, Auberge des Gallants, Hélène Vézina, Tourisme Laval, Yves Juneau, Association des stations de ski du Québec, Mario Leblanc, Tourisme Montérégie, Michel Couturier, Association du tourisme religieux et spirituel du Québec, Denis Brochu, Tourisme Lanaudière, et Isabelle Charlebois, Tourisme Haut-Richelieu.

L’industrie du tourisme joue un rôle important dans l’économie de la province. On voit ici Catherine Pelletier, Alliance de l’industrie touristique du Québec, Julie Ghersi, Tourisme Montréal, et Kim Cadieux, Alliance de l’industrie touristique du Québec. Elles sont entourées de Louis Saint-Jean, Tourisme Montréal, Thomas Domenge, Tourisme Montréal, et Frédéric Dubé, Alliance de l’industrie touristique du Québec.