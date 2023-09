Ty Smilanic tentera de convaincre le CH

L’espoir américain des Canadiens Ty Smilanic quittera l’Université du Wisconsin et tentera sa chance au camp d’entraînement de la formation montréalaise.

C’est ce qu'a rapporté Radio-Canada en milieu de journée, vendredi. Rappelons que le joueur participera au camp des recrues du Bleu-Blanc-Rouge dès mercredi.

Smilanic, 21 ans, a été un choix de troisième tour des Panthers en 2020, avant de passer aux mains du Tricolore dans la transaction qui a envoyé le défenseur Ben Chiarot en Floride en 2022.

S’il n’obtient pas de contrat de la Ligue nationale avec le CH, il pourrait signer un pacte lui permettant de jouer dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval, ou dans l'ECHL avec les Lions de Trois-Rivières.

Smilanic pourrait aussi être tout simplement libéré s’il ne parvient à convaincre personne.

Le joueur de centre de 6 pi et 1 po a passé la dernière saison avec l’Université du Wisconsin, où il s’est contenté d’une récolte d’un but et une aide en 14 rencontres. Il a porté les couleurs de l’Université Quinnipiac lors des deux campagnes précédentes.