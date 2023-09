Un couple d’octogénaires porté disparu à Longueuil

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sollicite l’aide du public afin de retrouver un couple d’octogénaires qui manque à l’appel depuis jeudi.

Édith Dea Landry, 84 ans, et Gérard Filion, 89 ans, ont été vus pour la dernière fois vers 15 h 40 à Longueuil et n’ont plus donné signe de vie depuis.

Le véhicule de M. Fillion est un Kia Sorento brun 2018 immatriculé Y53 NKZ, selon les informations de la police de Longueuil.

«Nous craignons pour leurs santé et sécurité», a indiqué le SPAL, précisant que les deux octogénaires ont des pertes cognitives.

Mme Dea Landry mesure 1,49 m et a les cheveux bruns et les yeux verts, tandis que son compagnon mesure, lui, 1,83 m et a les cheveux blancs et les yeux gris/bleus.

Toute personne qui détient des informations pouvant aider à localiser les deux personnes âgées peut contacter immédiatement le 911, a-t-on ajouté.