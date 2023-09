Une «bombe à retardement»: 2298 aînés hospitalisés pour rien en attendant un transfert

Près de 2300 aînés occupent des lits d’hôpitaux inutilement en attendant d’être transférés ailleurs, un nombre qui grimpe de façon vertigineuse depuis le printemps et qui représente une «bombe à retardement» avec l’arrivée de la saison des virus.

«C’est excessivement inquiétant, réagit la Dre Ariane Murray, chef du département régional de médecine générale de Montréal. Tous ces patients-là ne devraient pas être à l’hôpital. [...] Mais le réseau n’est pas capable [de les transférer] parce qu’on a une pénurie d’employés.»

Les usagers de niveau de soins alternatifs (NSA) sont tous ces patients (souvent âgés) qui ont terminé une hospitalisation, et qui attendent d’être transférés ailleurs.

Les patients NSA attendent par exemple une place:

En Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD)

En réadaptation

En résidence pour aînés

En Ressource intermédiaire

À domicile avec de l’aide adaptée ou des soins palliatifs

Normalement, ils doivent occuper maximum 8% des lits d’hôpitaux, selon la cible du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Or, ce taux atteint présentement 14% au Québec, soit 2298 patients. En janvier dernier, ils étaient 1770 dans cette situation.

À Montréal, le taux grimpe même à 16%, soit le double de la cible. Concrètement, 902 patients occupent un lit inutilement, soit 50% de plus qu’en avril dernier (un peu moins de 600).

«Ça n’arrête pas de monter»

Sur la Côte-Nord, 30% des lits sont occupés par des patients qui attendent de partir ailleurs. Dans la Capitale-Nationale, 210 aînés ont aussi besoin d’une place mieux adaptée à leurs besoins.

«C’est une bombe à retardement, croit le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec. Depuis le mois de mai, ça n’arrête pas de monter.»

Photo courtoisie

Avec l’arrivée de l’automne et la saison des virus (grippe, COVID-19, etc.), la pression sera plus forte sur les urgences du Québec.

«Quand les urgences vont déborder, on va se demander: “Pourquoi ça ne monte pas sur les étages?” prévoit le Dr Boucher. Mais, s’il y a presque 1000 lits qui ne sont pas disponibles [à Montréal], ça ne marche pas.»

Des mois à attendre

Selon nos informations, des patients peuvent attendre des semaines, voire des mois à l’hôpital avant d’avoir une place ailleurs. La raison principale? La pénurie de personnel. À Montréal, près de 200 lits de CHSLD sont carrément fermés, faute de médecin.

«Pour chaque lit fermé, c’est un patient qui va rester à l’hôpital, résume Dre Murray. Il y a un lien direct, et après ça refoule à l’urgence.»

Cette dernière constate que le gouvernement a investi des sommes importantes en soins à domicile, mais que le manque d’employés empêche les aînés de recevoir les soins appropriés. Le MSSS investit plus de deux milliards $ annuellement en soutien à domicile.

Pas moins de 4560 aînés sont présentement en attente d’une place en CHSLD au Québec.

«Il faut que quelqu’un meure»

L’attente à l’hôpital avant d’avoir une place en CHSLD est trop longue et démoralise les aînés, déplore une dame qui les accompagne dans ce parcours difficile qui peut durer plusieurs mois.

«Comment ça, ça prend autant de temps? En fait, il faut que quelqu’un meure», résume Élise Fortin, dont l’entreprise accompagne des aînés, dont plusieurs sont sous la tutelle du Curateur public.

Depuis trois ans, cette récréologue de formation a lancé sa compagnie Chère Élise, qui aide les personnes âgées dans la région de Québec. Son constat est clair : les semaines passées à l’hôpital à attendre une place nuisent à leur santé. Et ceux qui n’ont pas de famille pour les soutenir ou mettre de la pression sur le réseau sont encore plus vulnérables.

«Quand ils se retrouvent à l’hôpital, ils piquent du nez au niveau du moral, constate-t-elle. Il faut aller au bat, poster ça sur les réseaux sociaux pour qu’il y ait un changement.»

Marcel Tremblay / Agence QMI

Plus d’un mois à l’hôpital

Cet été, une dame âgée qu'elle accompagnait a attendu 42 jours pour avoir une place en résidence.

«J’étais sans connaissance, avoue Mme Fortin, qui a dû insister pour qu'on lui offre les soins auxquels elle avait droit. On va manquer de lits à un moment donné. C’est inquiétant.»

En effet, les études montrent clairement que les aînés se déconditionnent à l’hôpital, où les employés n’ont pas le temps de les faire marcher ou de les stimuler intellectuellement.

«Ça a des impacts directs sur le patient. Ils sont plus à risque de phlébite, de délirium, cite la Dre Ariane Murray, chef du département régional de médecine générale de Montréal. Et plus longtemps ils restent, plus ils risquent d’attraper les maladies d’hôpital.»