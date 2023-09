Industrie de la construction: François Legault lance une grande séduction pour attirer des travailleurs

SAGUENAY – À l’image des préposés aux bénéficiaires durant la pandémie, François Legault souhaite lancer une formation accélérée afin d’augmenter le nombre de travailleurs dans le domaine de la construction.

Le premier ministre caquiste en a fait l’annonce vendredi au terme du caucus de sa formation en vue de la rentrée parlementaire, à Jonquière.

De nombreux chantiers seront lancés au Québec au cours des prochaines décennies, fait-il valoir. Son gouvernement prévoit déjà de nombreux projets de transport collectif, mais aussi pour augmenter les capacités d’Hydro-Québec, que ce soit via des barrages, de l’éolien ou la relance de Gentilly-2.

S’ajoutent à cela les besoins dans le secteur du logement, qui devrait créer un boom dans l’immobilier.

S’il refuse de chiffrer le nombre de personnes à former pour le moment, François Legault décrit un programme accéléré comme celui mis en place pour les préposés aux bénéficiaires durant la pandémie.

Il s’agirait de formations plus courtes et rémunérées.

«Je verrais très bien des formations durant l’hiver et être prêt au printemps prochain avec le plus de monde possible parce qu’il y en a des projets, beaucoup», a déclaré M. Legault.

Le tout devra être discuté avec la Commission de la construction du Québec.

Plus de détails suivront.