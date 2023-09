10 ans de la Charte des valeurs québécoises: Drainville n’a aucun regret

Dix ans après avoir plongé le Québec dans un débat émotif sur les signes religieux avec sa Charte des valeurs québécoises, Bernard Drainville n’a «aucun regret» de cette époque tumultueuse. Il estime avoir préparé le terrain pour l’adoption de la loi 21 sur la laïcité.

« Honnêtement, j’en ai pas de regret. Quand on a lancé ce débat-là, le concept de laïcité était essentiellement réservé aux cercles intellectuels, le mot laïcité ne faisait pas partie de la culture politique populaire [...] et donc, de commencer avec le mot valeur, c’était une manière de dire "ça vous appartient ce débat-là, ça vous concerne". » – Bernard Drainville Photo Stevens LeBlanc

Tous les jours, le politicien et sa charte faisaient l’objet d’articles, de chroniques et de caricatures.

«Ça n’arrêtait jamais, lâche-t-il en entrevue, les yeux clos pour se remémorer. Il y en avait tellement que ma blonde cachait les journaux aux enfants, c’était juste trop intense, leur père avait toujours sa face dans le journal.»

Les gamins, ils ne choisissent pas de faire de la politique, mais la subissent. «À l’école, ils se faisaient écœurer», se souvient tristement celui qui était alors ministre des Institutions démocratiques du gouvernement Marois. Et la défunte Charte ne laissait personne indifférent.

«Ç’a été une épreuve du feu comme jamais je n’en avais vécu auparavant. Je suis sorti renforcé mentalement, psychologiquement de ce débat-là.»

Bernard Drainville se rappelle quand sa fille Rosalie est intervenue en classe après une sortie vitriolique de sa prof d’ECR contre le projet porté par son père. Ou lorsqu’elle est revenue en pleurant à la maison et voulait déménager après avoir entendu un animateur de radio traiter son paternel de charognard, se souvient son attaché de presse de l’époque, Manuel Dionne.

Une seule question n’a pas été anticipée

Mais jamais Bernard Drainville n’a douté de son projet, persuadé qu’il fallait interdire les signes religieux non seulement chez les employés de la fonction publique et des tribunaux, mais également des CPE, des écoles et des hôpitaux.

COURTOISIE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Les travailleurs qui étaient visés par l’interdiction Les employés de la fonction publique

Les employés ayant un pouvoir de coercition, comme les policiers et les juges

Les enseignants du primaire à l’université

Le personnel des commissions scolaires (centres de services scolaires)

Le personnel du réseau de la santé, incluant les médecins

Le personnel des services de garde subventionnés

Les employés municipaux

Son bras droit se remémore la préparation titanesque pour affronter les journalistes lors du dévoilement du plan. Toutes les questions avaient été anticipées, sauf une... L’équipe n’avait pas prévu qu’on lui demande si on allait cesser d’offrir la Bible à l’assermentation au tribunal!

Quand on lui rappelle les femmes portant le voile qui se faisaient insulter dans la rue, Bernard Drainville réplique qu’il a toujours dénoncé ces situations et gardé un ton posé. Manuel Dionne confie que son ancien patron a néanmoins veillé à ne jamais prononcer le mot «congédiement», car si les Québécois étaient majoritairement favorables au projet de charte péquiste, l’appui diminuait lorsqu’il était question de pertes d’emploi.

Bernard Drainville a été traité de raciste, de xénophobe, d’islamophobe. Des accusations qui l’ont amené à se questionner.

«Tu es obligé de prendre des temps d’arrêt et d’aller prendre des marches et de te dire, est-ce que je suis cette personne? Y a-t-il quelque chose de pas correct dans ce que je propose? Pis je revenais de ma marche et je me disais, non non, les principes sont bons, tu es sur les bonnes valeurs, les Québécois sont avec toi.»

Sécurité renforcée

Malgré tout, la sécurité autour du ministre a été renforcée. Il bénéficiait de plusieurs gardes du corps. Un système de sécurité a été installé dans sa demeure.

Lors d’un discours au Collège Ahuntsic, des policiers en civil se sont même fait passer pour des étudiants dans la salle. Mais Bernard Drainville ne s’est jamais senti menacé. Il avait tout de même pris la décision d’annuler un événement à l’Université Concordia, où le militant anarchiste Jaggi Singh l’attendait de pied ferme. «Je ne voulais pas que ce dossier-là soit associé à la violence.»

Ce n’est que plus bien plus tard qu’il apprendra que de sérieuses menaces venant de la «mouvance islamiste» l’avaient visé. «On ne lui disait pas nécessairement tout, admet Manuel Dionne. Il y a eu des menaces de mort et des menaces de toutes sortes.»

Vifs débats avec Lisée

Même à l’intérieur du gouvernement, il y avait des sceptiques. Bernard Drainville ne cache pas avoir eu de «très bons débats» avec son collègue ministre Jean-François Lisée, qui réclamait une clause de droits acquis pour les employés déjà en poste.

Photo d'archives, Agence QMI

Mais le projet n’a finalement jamais vu le jour. Il est mort au feuilleton lorsque la PM a déclenché des élections pour tenter d’aller chercher une majorité de sièges au Parlement, sans succès.

Bien qu’elle n’aille pas aussi loin que sa charte des valeurs, la loi 21 du gouvernement caquiste, qui bannit les symboles religieux chez les employés en position d’autorité, le conforte. Bernard Drainville se dit fier d’avoir «jeté les bases» pour l’adoption de cette charte de la laïcité.

«Il faut régler ces questions-là si on veut par la suite avoir un certain apaisement, une certaine sérénité, harmonie au sein de la société. Il faut les régler ces débats-là, même s’ils sont très polarisants.»

La charte des valeurs québécoises en 5 dates ANNIE T ROUSSEL / JOURNAL DE QUEBEC Le 14 août 2012 – Après neuf ans de règne libéral, le Parti québécois brandit le thème identitaire lors de la campagne électorale de 2012. De passage non loin d’Hérouxville, épicentre de la saga des accommodements raisonnables, Pauline Marois promet une charte de la laïcité interdisant les signes religieux ostentatoires chez les employés de l’État. Au terme de ce marathon électoral, les péquistes sont portés au pouvoir, à la tête d’un gouvernement minoritaire. JEAN-FRANCOIS DESGAGNES / JOURNAL DE MONTRÉAL Le 10 septembre 2013 – Le ministre Bernard Drainville présente les grands axes de son projet de Charte des valeurs québécoises. Le gouvernement péquiste veut bannir les symboles religieux apparents, non seulement chez les employés de la fonction publique et des tribunaux, mais également des CPE, des écoles et des hôpitaux. Des pictogrammes sont même présentés pour éclairer les citoyens sur les signes qui seront interdits. Pas question toutefois de toucher au crucifix qui trône dans le Salon bleu de l’Assemblée nationale. JEAN-FRANCOIS DESGAGNES / JOURNAL DE QUÉBEC / AGENCE QMI Le 7 novembre 2013 – Le projet de loi proscrivant le port de signes religieux visibles dans la fonction publique et parapublique est déposé à l’Assemblée nationale, malgré le tollé suscité d’un bout à l’autre du pays. La Charte des valeurs est rebaptisée «la Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État», mais ne fait finalement pas mention du fameux crucifix qui domine les joutes politiques au Parlement. JEAN-FRANCOIS DESGAGNES / JOURNAL DE QUÉBEC / AGENCE QMI Le 14 janvier 2014 – Début des consultations sur le projet de charte de la laïcité du gouvernement du Parti québécois qui s’échelonneront jusqu’au 20 février. Les auditions publiques, qui permettent à tout citoyen qui veut s’exprimer sur le sujet de présenter son point de vue aux parlementaires, démontrent l’ampleur du fossé entre partisans et opposants et donnent lieu à des témoignages loufoques, comme celui désormais célèbre de la famille Pinault-Caron. JEAN-FRANCOIS DESGAGNES / JOURNAL DE MONTRÉAL Le 5 mars 2014 – La première ministre Pauline Marois déclenche des élections générales et demande aux Québécois de lui donner un gouvernement majoritaire, devant le «blocage» des partis d’opposition. L’Assemblée nationale dissoute, le projet la charte de la laïcité meurt au feuilleton. Le PQ perd finalement son pari, et les libéraux de Philippe Couillard reprendront le pouvoir, ce qui sonnera le glas du projet d’interdiction des signes religieux ostentatoires dans l’ensemble de la fonction publique et parapublique.