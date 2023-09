10 ans de la Charte des valeurs québécoises: «Elle n'a pas fait avancer le Québec» – Françoise David

La Charte des valeurs du Parti québécois était «opportuniste», même si plusieurs politiciennes péquistes croyaient sincèrement poser un geste féministe, estime l’ex-députée solidaire Françoise David.

L’ancienne co-porte-parole de Québec solidaire se remémore avec mélancolie cet épisode polarisant. «J’ai trouvé cette période infiniment triste. Il faut faire des débats dans une société, mais pendant qu’on faisait un débat sur les signes religieux, ce qui revenait à faire le débat non pas sur l’ensemble des signes religieux, mais sur le voile, il y avait des femmes qui souffraient», se désole-t-elle.

Françoise David rappelle les nombreux reportages de citoyennes de confession musulmane qui se faisaient insulter pendant que le débat faisait rage.

La solidaire avait d'ailleurs invité le ministre Bernard Drainville à déjeuner dans son bureau dès l’automne, pour le prévenir des dérives d’une telle discussion.

«J’avais dit à Bernard: ça va polariser, ça va déchaîner les passions, les mêmes femmes vont encore être ostracisées. Si ton gouvernement veut aller de l’avant avec une charte sur la laïcité, je souhaite que ce soit avec beaucoup de précautions et en étant très attentif à ce qui va se passer sur le terrain. Il ne partageait pas mes inquiétudes», se rappelle Françoise David.

Elle croit que certains ont vu dans la Charte des valeurs québécoises une belle occasion d’aller mobiliser les francophones pour permettre ultimement au PQ de former un gouvernement majoritaire.

«À mon avis, la Charte des valeurs n’a pas fait avancer le Québec du tout du tout, c’était opportuniste», confie-t-elle. Mais Françoise David ajoute du même souffle que plusieurs politiciennes péquistes étaient sincères et croyaient profondément poser un geste féministe. Elle ne partage pas toutefois ce féminisme.

«Ce n’est pas en pensant que par une loi, on va sauver des femmes malgré elles. Je trouve que c’est un féminisme un peu condescendant».

Selon elle, ce débat «trop intense» a assurément laissé des séquelles dans plusieurs communautés.

«Trompeur» d’utiliser les valeurs québécoises

Présenter une Charte des valeurs québécoises était «trompeur» de la part du gouvernement péquiste de Pauline Marois, estime l’avocat montréalais Julius Grey.

«Il y a des valeurs humaines, mais je ne pense pas qu’il y ait des valeurs particulièrement québécoises. Il y a un peu d’hypocrisie de prétendre que nous avons des valeurs particulièrement importantes que les autres n’ont pas et qui nous caractérisent», glisse le juriste, se remémorant le débat qui a enflammé le Québec il y a dix ans.

À l’époque de la Charte de Bernard Drainville, il avait offert publiquement ses services aux gens qui auraient pu être victimes de discrimination et auraient perdu leur emploi si la loi péquiste avait été adoptée.

À ses yeux, l’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur universelle occidentale. Le Québec ne peut prétendre y adhérer plus que l’Angleterre, la France ou l’Allemagne.

Julius Grey est convaincu que l’objectif du Parti Québécois était purement et simplement identitaire. «On voulait créer à tout prix un Québec différent de tous nos voisins et dire: "nous sommes différents, nous sommes un peuple spécial". Mais je pense que les raisons étaient politiques et n’avaient rien à voir avec les valeurs», dit-il.

L’avocat spécialisé en droits de la personne et en droit constitutionnel avait été «choqué» qu’un gouvernement retire des possibilités d’emploi à des gens qui, pour des raisons de conscience, ne peuvent retirer leurs signes religieux.

«Personnellement, je n’ai pas de religion, je n’en ai pas besoin, je suis complètement laïc, mais je trouvais cela injuste envers les citoyens qui ont des problèmes de conscience de cette nature-là», insiste-t-il.

Un message d’exclusion

La charte des valeurs a malheureusement été perçue comme un message d’exclusion par plusieurs citoyens québécois portant des signes religieux, se désole le libéral Marc Tanguay.

Celui qui occupe désormais le poste de chef intérimaire du PLQ avait hérité du dossier de la laïcité pour l’opposition officielle après l’élection du Parti Québécois en 2012. C’est donc lui qui avait le mandat de talonner le ministre Bernard Drainville lorsque le débat entourant le port de symboles religieux chez les employés des secteurs public et parapublic a éclaté dans les chaumières.

Il se souvient d’une période «particulièrement divise» de la politique québécoise.

«C’est important comme gouvernement de toujours vouloir rassembler, dit-il. Malheureusement, plusieurs citoyens se seront sentis des citoyens de seconde zone. Plusieurs auront reçu un message d’exclusion, je ne dis pas que c’était l’intention du gouvernement de Pauline Marois, mais la réception qui en été faite aura été un message d’exclusion».

Non seulement il y a eu beaucoup de frictions dans la société, mais le projet de charte ne faisait pas non plus consensus au sein de la famille péquiste. «Ça a occasionné beaucoup de chicanes», lance-t-il. Marc Tanguay se plaît à rappeler les Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, Bernard Landry et même Gilles Duceppe qui avaient ouvertement critiqué le plan Drainville.

Le député de LaFontaine n’a d’ailleurs jamais senti, ni de la part du ministre ni de sa cheffe, une réelle ouverture à discuter de modifications à la Charte des valeurs québécoises définie dans le projet de loi 60.

«Cette période turbulente de la politique québécoise ne nous aura pas permis de faire avancer le Québec», croit-il fermement.

Selon lui, le programme péquiste aura à tout le moins permis à la société de tirer une leçon, à savoir qu’il faut rechercher le consensus le plus large possible dans un dossier aussi délicat.