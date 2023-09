PILLENIÈRE, Robert



À Longueuil, le 18 août 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé Monsieur Robert Pillenière, époux de Danielle Guilbeault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guillaume (Véronique) et Stéfanie (Philippe), ses petits-enfants Jamie, Jackson, Zack, Eva et Mila, sa mère Gaëtane, son père Roland, ses soeurs Johanne (Alain), France (Serge), son frère Alain (Carole), sa tante Rolande, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 septembre 2023 de 13h à 16h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié en sa mémoire.