FERRAGNE RACINE

Jacqueline



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Jacqueline Racine Ferragne, survenu à Montréal le lundi 14 août 2023 à l'âge de 86 ans, épouse de feu Gérard Ferragne.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean (Suzanne), Yves (Sylvie), Benoit (Linda) et Luc, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils, sa soeur et son frère ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 23 septembre 2023 de 10h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h au même endroit, suivies de l'inhumation au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.