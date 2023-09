BROWN, Jeannette



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Jeannette Brown survenu le 6 septembre 2023 à Saint-Eustache.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Paul Tremblay), Doris (Jacques Meloche) et Michel (Sylvie Laroche), son frère Roland (Hermance) et ses soeurs Pauline (André Tremblay) et Lise (Robert Bonneau), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église des Saints-Anges située au 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine, le samedi 16 septembre 2023 de 9h à 10h. Les funérailles seront célébrées dès 10h.