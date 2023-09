ROBILLARD, Jean-Denis



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 29 août dernier, à l'âge vénérable de 97 ans, est décédé Jean-Denis Robillard, époux de feu Pierrette Rainville.Outre son amie Cécile Loiselle, il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Josée (Benoit Limoges) et Martin, sa soeur Françoise, ses petits-enfants, Emmanuel Robillard, Vincent et Camille Limoges, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie des funérailles qui aura lieu en l'église de St-Bruno-de-Montarville le 4 novembre prochain à 14 h. Un goûter suivra.Plutôt que d'envoyer des fleurs, faire un don à Amnistie internationale.