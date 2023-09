BRADET, Henri



Au centre de soins palliatifs Au Diapason, le 15 août 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé Henri Bradet, époux de feu Micheline Lussier et père de feu Mylène. Il était le fils de feu Cécile Michaud et de feu Ovide Bradet.Il laisse dans le deuil sa fille Julie, son beau-fils Louis Godbout, son petit-fils Maximilien, sa soeur Claire (Bernard) et ses frères Jean-Marie (Rolande), Lucien (Chantale), Jacques et Denis (Line).Il laisse également dans le deuil la soeur et le frère de sa conjointe, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses nièces et neveux ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 septembre 2023 de 17h à 21h et le samedi 16 septembre 2023 de 12h à 16h, les funérailles suivront à 16h au complexe: