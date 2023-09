FOREST, Me Jacques



À Brossard, le 20 août 2023, est décédé à l'âge de 84 ans, Me Jacques Forest, notaire. Il laisse dans le deuil son épouse Odette Gaudet, leur fils Pierre-Charles (Eve Lynn St-Pierre Guilbault) et ses deux petits-enfants, Raphaël et Chloé.Cadet d'une famille de 13 enfants, il laisse également dans le deuil ses soeurs Yvette (Gustave) et Janine (feu Armand). Il rejoint dans la mort ses frères et soeurs : Noëlla (feu Flavien), Cécile (feu Éric), Évé (feu Stella), Éric (Stella), Bertha (feu Wilfrid), Elphège, Marie-Jeanne (feu Jacques), Roland (Thérèse) et Henri (feu Oxylia).Il laisse aussi de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Nous nous souviendrons de Jacques comme d'une personne d'une grande générosité, humble, qui pensait toujours aux autres et qui dispensait la joie autour de lui. Il était un mari, un père et un grand-père exceptionnel occupant une grande place dans le coeur de tous ceux qui l'entouraient.La famille recevra les condoléances à l'église Notre-Dame-du-Bonsecours au 1784 ch. des Prairies, Brossard, Qc, J4X 1G4, le samedi 16 septembre 2023 à partir de 10h. Une cérémonie suivra à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.