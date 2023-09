5 conseils faciles à suivre pour faire durer ses électros le plus longtemps possible

On a tous en mémoire les machines à coudre ou les machines à laver de nos grands-parents, qui duraient des décennies. Aujourd’hui, les électros durent quelques années et, à la moindre panne, on est souvent pris au dépourvu, car les pièces sont introuvables, les vis indémontables ou les coûts de réparation sont trop élevés.

Voici quelques points importants à vérifier sur vos objects et électroménagers pour vous assurer qu'ils dureront longtemps et que s'ils brisent, ils seront faciles à réparer!

1. Examiner les électros à l’achat

De nombreux détails peuvent vous indiquer la réparabilité de votre électro :

Les vis sont-elles à embout grand public ? C’est un bon point!

Y a-t-il des vis, plutôt que de la colle ? Bon point également !

Y a-t-il beaucoup de commandes mécaniques, plutôt qu’électroniques ? C’est idéal, car cela dure plus longtemps.

2. Choisir les marques les plus engagées sur le sujet de l'obsolescence programmée

Certaines marques sont reconnues pour la réparabilité de leurs objets. Ce sont souvent, malheureusement, les plus chères. Mais si cela rentre dans votre budget, une bouilloire Breville aura 3 à 4 fois la durée de vie d’une bouilloire d’entrée de gamme.

3. Faire attention à la poussière

La poussière, surtout sur l’électronique, fait chauffer les éléments et réduit la durée de vie. Une simple poire pour épousseter vous fera gagner de la durée de vie !

4. Apprendre à réparer

Il est de plus en plus facile d’apprendre à faire certaines réparations soi-même. Que ce soit dans des ateliers de formation (comme les Affûtés), sur internet (avec IFixIt) ou sur les réseaux sociaux (avec TouskiRépare), les possibilités sont nombreuses pour se lancer !

5. Changer des pièces et pas l’objet au complet

Sur les téléphones intelligents, l’une des premières choses qui flanchent, c’est la batterie. Or changer une batterie n’est pas très onéreux, et fait facilement gagner 12 à 24 mois de vie à un téléphone !