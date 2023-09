Rentrée culturelle : 5 expositions à ne pas manquer à Québec et à Montréal

Envie de faire le plein d’art, de découvertes, de beaux moments et de points de réflexion sur le monde? Voici 5 expositions pour célébrer la rentrée de belle manière, de Québec à Montréal.

À Montréal

Pop la vie! au Musée des beaux-arts de Montréal

Le MBAM a fouillé dans sa large collection pour offrir aux amateurs de pop art la nouvelle exposition Pop la vie! Elle propose 70 œuvres regroupées par thèmes abordés par les artistes de cette période, comme les femmes, l’ère spatiale, les objets de la vie courante, les meubles, les produits de consommation, la politique et le futur robotique.

Jusqu’au 24 mars 2024

https://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/pop-la-vie/

Sarah-Émilie Nault / Le Journal de Montréal

Edward Burtynsky, Le paysage abstrait à l’Arsenal art contemporain

Photographe canadien de renommée mondiale, Edward Burtynsky présentera sa nouvelle exposition composée de 30 photographies de grands formats, de trois murales de haute résolution, d’expériences de réalité augmentée et d’une nouvelle vidéo. Le thème? Le mouvement de l’expressionnisme abstrait.

Du 7 septembre au 1er octobre 2023

https://www.arsenalcontemporary.com/mtl/exhib/detail/edward-burtynsky-le-paysage-abstrait

courtoisie l’Arsenal art contemporain, Edward Burtynsky

World Press Photo au Marché Bonsecours

Plus de 55 000 personnes visitent chaque année cette exposition considérée comme l’événement de la rentrée. Cette année, on pourra être touché devant les 3752 meilleures photos provenant de 127 pays choisies parmi un total de 60 448 photos soumises.

Jusqu’au 15 octobre 2023

https://www.expo-wppmtl.ca/

© Evgeniy Maloletka, Associated Press

À Québec

Unique en son genre au Musée de la civilisation

Le but de cette exposition abordant les réalités liées aux identités de genre? Démystifier et célébrer cette pluralité en offrant de la visibilité aux personnes trans, non binaires et bispirituelles. Le tout afin que cessent les violences basées sur le genre.

Jusqu’au 14 avril 2024

https://mcq.org/decouvrir/expositions/unique-en-son-genre/

courtoisie Marie-Josée Marcotte

Prix en art actuel 2023 au Musée des beaux-arts du Québec

Envie de découvrir cinq nouveaux et jeunes artistes en art contemporain? Cette exposition présente les œuvres des cinq finalistes du Prix en art actuel 2023: cinq femmes qui comptent déjà entre cinq et vingt années de pratique dans leur discipline.

Du 26 octobre 2023 au 7 janvier 2024

https://www.mnbaq.org/exposition/prix-en-art-actuel-mnbaq-2023-1303