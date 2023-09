GOSSELIN, Serge



C'est avec une immense tristesse, que nous vous annonçons qu'à Longueuil, le 1er septembre 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé Monsieur Serge Gosselin, époux de Madame Lise Fontaine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Maxime (Marie-Philippe) et Félix-Antoine (Sara), son petit-fils, Louis, sa soeur Lucie, ses frères Michel (Denise), Marcel (Lise) et Jean-François (Nathalie), sa belle-mère Agathe, son beau-frère Yvan (Anouk), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Si vous souhaitez venir le saluer une dernière fois, sa famille vous recevra le samedi 30 septembre 2023, de 14h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h à la chapelle du complexe.En guise de sympathie, un don à l'Institut de cardiologie de Montréal serait apprécié en la mémoire de Serge Gosselin.