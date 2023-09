MOULIN, Jean



1954 -2023La famille a le regret de vous annoncer le décès de Jean Moulin survenu à Shefford le mardi 22 août 2023 à l'âge de 69 ans.Il laisse dans le deuil son fils François (Josie-Anne), ses petits-fils Charles-Antoine et Simon-Olivier, ses soeurs Chantal et Noula, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 24 septembre 2023, de 12h à 17h30 au complexe funéraire