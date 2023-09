CIRCÉ, Mario



De St-Edouard, le 4 septembre 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Mario Circé, fils de feu Michel Circé et de feu Fernande Thibert.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Hart, ses enfants Jocelyn (Nathalie), Martin, Marco (Audrey), Martine (Nicolas) et Mathieu, ses petits-enfants Frédéric, Alexandre, Mélodie, Maxime, Olivier, William, Charles, Mégane, Noémie, Benjamin, Raphaël, Laurie et Camélia, ses soeurs, ses frères, sa belle-mère Lise, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le samedi 7 octobre 2023 dès midi suivi d'un moment de recueillement à 15h.