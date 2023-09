MENARD, Thérèse



La famille de Thérèse Menard a le regret d'annoncer son décès survenu le mercredi 29 mars 2023 à Montréal à l'âge de 83 ans. Née à Notre-Dame Du Bon Conseil, elle était la fille de feu Napoléon Ménard et de feu Jeannette Houle.Elle laisse dans le deuil, ses soeurs Angèle Ménard (feu Claude Piché), Jeannine Ménard (feu Horace Jolicoeur), Marie Ménard (Alain Gros), son frère Paul Ménard, son neveu Alexandre Gros (Mélina Gaudreault) et sa nièce Emmanuelle Gros (Pierre-Olivier Dallaire), ses arrière-petits neveux et nièce Félix et Marylou ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre 2023 de 10h à 11h à l'église de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (comté Drummond), située au 620 rue Notre-Dame. Une messe sera célébrée à l'église à 11h.Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don, en sa mémoire, à la Fondation des maladies du coeur.Votre présence sera appréciée.