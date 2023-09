MAINVILLE, Émilien



À Montréal, le jeudi 24 août 2023 est décédé, à l'âge de 89 ans, Émilien Mainville, époux de Mme Céline Pellerin. Il était débardeur au port de Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Hélène) et Martine (Luc); ses petits-enfants Félix, Claire, Samuel et Amélie; son arrière-petite-fille Olivia, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 17 septembre 2023 de 14h à 17h, suivi des funérailles au même endroit.Des dons à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.