LIMOGES, Liliane



Le 23 août 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Liliane Limoges, épouse de feu Roger Poulin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christiane Poulin (Jean Dumont) et feu Réjean Poulin, ses petits-enfants Catherine, Maïté et Sabrina ainsi que ses arrière-petits-enfants Maxime, Louis, Nève et Léonard, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 17 septembre 2023, de 11 h à 13 h à la :Un court hommage suivra de 12h30 à 13h00 afin de se remémorer les beaux souvenirs de son passage dans nos vies.Au lieu de fleurs, un don serait apprécié à l'organisme de votre choix.La famille tient à remercier les employées de la Société Alzheimer Rive-Sud résidence La Campanile pour leur dévouement et affection ainsi que l'hôpital Pierre-Boucher pour les soins prodigués.