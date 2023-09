BISSON née Comber, Madeleine



À Saint-Jérôme, le 3 septembre 2023, est décédée à l'âge de 88 ans, Mme Madeleine Comber, épouse de M. Joseph Henri Bisson.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Claire Courcy), André (Lucille Morin), Daniel (Marie-France Belzile) et feu Sylvie (Alain Dallaire), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 14 septembre 2023 de 13h à 16h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 15h à la :DESROSIERS & FILS INC.10 RUE DE MARTIGNY ESTSAINT-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Pallia-Vie. pallia-vie.ca