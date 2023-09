Aménagement du territoire: À la redécouverte des centres-villes et des noyaux villageois

Après avoir vécu des périodes parfois difficiles, plusieurs centres-villes ont une nouvelle vie, grâce à l’effort commun des élus, des investisseurs et des citoyens. L’objectif est de répondre aux besoins de la population et de faire vivre ces lieux si importants pour les villes et villages du Québec!

Les exemples de réussites abondent

Les efforts pour dynamiser le cœurs des villes et les noyaux villageois font les manchettes partout dans les journaux locaux du Québec. Par exemple, il y a le succès de la municipalité de Farnham, en Estrie. Inspirée par les réussites de Granby, Waterloo, Magog et Marieville qui ont revitalisé leur centre-ville il y a moins d’une décennie, la municipalité estrienne s’est lancée dans un projet de dynamisation en 2020. En peu de temps, dès l’été 2021, les efforts de son comité de dynamisation se sont concrétisés, notamment avec la valorisation de la présence de la rivière Yamaska et la conversion de son parc en place publique.

Faire renaître le cœur des villes

Partout en Amérique du Nord, rares sont les artères principales des municipalités où l’on n’a pas ressenti un effet de dévitalisation au cours des années 1990 et 2000. L’organisme Rues principales œuvre depuis une trentaine d’années pour dynamiser les cœurs des collectivités, en soutenant les villes et les municipalités. « Pour différentes raisons, notamment la construction des centres d’achats en périphérie des villes, plusieurs centres-villes sont devenus moribonds et peu accueillants, explique Christian Savard, président exécutif de Rues principales. Vers 2010, on a vu poindre une volonté de les revitaliser, de les transformer en milieux de vie florissants et dynamiques ».

Penser à une formule gagnante

La démarche à suivre, pour une municipalité qui souhaite dynamiser son centre-ville ou son cœur villageois, est sans contredit de regrouper tous les acteurs qui veulent en faire une priorité et en prendre soin par la suite. « Pour bien comprendre la réalité sur le terrain, il est important d’être vraiment connecté, d’être en phase avec les entreprises et tous les acteurs, afin de développer de belles relations qui mèneront à la création d’un centre-ville à la hauteur de nos souhaits », rappelle d’ailleurs Gena Deziel, présidente du Regroupement des Sociétés de développement commercial du Québec (SDC). Reprenons l’exemple de Farnham, dont le comité de dynamisation, composé de citoyens, de commerçants et d’employés municipaux, a entrepris des démarches avec Rues principales : Il a lancé une consultation des citoyens en 2020 par la voie de sondages, de soirées de réflexions et différentes initiatives étalées sur quelques mois. L’objectif principal étant de s’assurer de répondre aux attentes de la population et aux besoins des commerçants.

« Le leadership est souvent politique, en association avec la société civile, la chambre de commerce, le regroupement de commerçants, etc. Car tout le monde doit travailler ensemble, dans la même direction, et faire une priorité de l’esthétique, de l’aménagement et de la convivialité, pense Christian Savard. Or, il faut aussi s’assurer de pouvoir attirer des travailleurs et les consommateurs au centre-ville. C’est pourquoi on se doit de garder les institutions principales, comme l’hôtel de ville, au centre, au cœur de la ville. »

Un autre bel exemple est celui de Coaticook, une municipalité de près de 9 000 habitants qui multiplie les efforts pour assurer que son centre-ville soit un véritable milieu de vie : L’organisme Rues Principales Coaticook soutient les entreprises en démarrage par le biais de son programme de subventions. La ville cherche à y stimuler la construction d’édifices à logements, afin que les gens puissent y faire leurs courses et différentes activités à pied, sans avoir besoin d’utiliser la voiture.

Mettre en valeur la personnalité unique de chaque milieu

La clé de la réussite est aussi de miser sur la personnalité propre du cœur de la ville; de mettre en lumière son histoire, son architecture et son caractère culturel. Stimuler la revitalisation se fait de multiples façons : par l’amélioration des aménagements physiques, par la rénovation des façades, ou des changements à l’éclairage ou au mobilier urbain, etc., toutes ces transformations contribuent à l’attractivité.

Faire grandir la richesse locale

Dans les dernières semaines, vous avez été nombreux à sillonner les routes du Québec, ainsi que les cœurs de plusieurs villes et villages. La boulangerie, la fromagerie et le petit café local que vous avez fréquenté ont contribué positivement à votre expérience. Ces petits commerces locaux sont essentiels pour la dynamisation et la vitalité d’un centre-ville et c’est pourquoi les municipalités sont nombreuses à les appuyer de différentes façons et à les impliquer dans le milieu.

Agir aux côtés du milieu municipal

Afin de soutenir le dynamisme économique des communautés partout en province, le gouvernement du Québec a récemment annoncé de nouvelles mesures qui seront déployées dans les prochaines années, dans la foulée du Plan de mise en œuvre de sa Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire. Ces mesures, alliées aux nouveaux projets qui émergent un peu partout dans les municipalités du Québec, démontrent qu’il y a une volonté partagée par tous de miser sur des centres-villes et des noyaux villageois dynamiques et vivants.