Anne Hathaway: les films de Will Ferrell lui remontent le moral

Anne Hathaway regarde les films de Will Ferrell quand elle veut se sentir réconfortée.

Lors d'une interview accordée à Vogue, l'actrice de 40 ans a dévoilé les films qu'elle aimait regarder lorsqu'elle veut se sentir bien.

«Les Rois du patin», a répondu avec assurance la star du «Diable s'habille en Prada» lorsqu'on lui a demandé quel était son film réconfortant numéro un. La partie à la fin, où ils se poursuivent et portent des patins, mais sur la terre ferme, la comédie physique me rend si heureuse, a-t-elle déclaré à propos de la comédie de 2007 avec Will Ferrell, Amy Poehler, Jon Heder et Will Arnett.

L'actrice a ensuite ajouté qu'elle pourrait regarder n'importe quel film avec la star de «Frangins» malgré eux. «Mais aussi n'importe quel film de Will Ferrell. Point final. Mais aussi toute cette époque Will Ferrell, Adam McKay. Oui, pour toujours.»

La star de «Princesse malgré elle» a également partagé quel était son morceau de karaoké préféré. «Ma chanson de karaoké préférée, c'est 99 Luftballons. C'est vraiment amusant, ça rend les gens heureux, ça me rend heureuse, a-t-elle affirmé. Si vous passez une soirée où vous êtes particulièrement dans l'ambiance, vous pouvez l'essayer en allemand, et généralement il n'y a personne pour vous dire que vous avez tort. Alors attaquez-la chanson en pleine confiance.»