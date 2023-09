LAMBERT, Marie-Thérèse



À Lachine, le 25 août 2023, à l'âge de 89 ans est décédée Marie-Thérèse Lambert.Marie-Thérèse laisse dans le deuil ses enfants Claude S. (Réal Forget), Pierre (Gisèle Hevey) et André; sa petite-fille Cathy (Martin Boisclair) et ses arrière-petits-enfants Gabriel et Amélie. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Suzanne (Jean-Guy Gagné) et Louise, son frère Marcel (feu Ginette Paquette) et ses belles-soeurs Monique Boileau (feu Paul-Émile) et France Hurteau (feu Léo).C'était une femme avant-gardiste et déterminée qui aimait la vie, et qui a su pourvoir au bien-être de sa famille malgré toutes les embuches et les épreuves de la vie. Marie-Thérèse a occupé plusieurs postes au sein des organismes gouvernementaux avant de profiter de sa retraite du SPVM. Sa passion pour la peinture permet à plusieurs de conserver vivante sa mémoire. Aussi, plusieurs se souviendront de son talent pour la cuisine et de ses festins.Sa dépouille sera inhumée au Repos Saint-François d'Assise à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Lachine CUSM ou un don à Parkinson Québec.www.mcgerrigle.com