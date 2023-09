Bien que ça craque de partout, les démolisseurs trônent au sommet

Le Journal titrait à la une: Ça craque de partout. Tous les secteurs d’activité gouvernementale souffrent de carences importantes.

Les journalistes ont donné des exemples éloquents dans les domaines de la justice, de l’éducation, des soins aux aînés et de l’itinérance. Ils auraient pu y ajouter les transports, la crise du logement, les changements climatiques, l’appauvrissement des familles, les affaires municipales et beaucoup d’autres sujets.

Malgré l’écroulement général de nos institutions, les démolisseurs Legault, Trudeau et éventuellement Poilievre recueillent des appuis d’une large frange de la population. C’est à y perdre son latin!

Les sornettes des politiciens carriéristes et opportunistes font mouche chez plusieurs et font oublier la dure réalité dans laquelle le Québec se retrouve. Les politiciens sont de moins en moins au service de l’État. Ils nous livrent plutôt un spectacle où les apparences l’emportent sur le réel.

Chose certaine, ils sont de plus en plus habiles à cultiver la naïveté populaire et à se soustraire à leur devoir de transparence avec des médias qui y contribuent plus ou moins volontairement.

Le retour des visionnaires

Dernièrement, je visionnais le documentaire produit sur le parcours politique de Jacques Parizeau. Outre ses faits d’armes, on pouvait revoir également d’autres politiciens qui ont marqué le Québec.

Les Bourassa, Lévesque, Trudeau père et Parizeau étaient à stature de chefs d’État. Le cabinet Lévesque de 1976 a été le plus solide des cent dernières années. Le cabinet de Jean Lesage aussi n’était pas piqué des vers.

On retrouve aujourd’hui, dans nos enceintes parlementaires, de moins en moins de femmes et d’hommes de cette trempe qui ont le sens de l’État et du service à leurs compatriotes.

Les décisions se prennent de plus en plus dans d’autres enceintes par des non-élus dont nos politiciens sont les pions.

Je pense, entre autres, aux tergiversations autour du refus de François Legault d’intervenir, comme l’a fait son collègue Ford, sur le taux directeur déterminé par la Banque du Canada. En voulant juguler l’inflation, la Banque étouffe les familles. En médecine, on dirait que le traitement va tuer le patient.

C’est Saint-Pierre Plamondon qui avait raison. Les élus doivent contribuer à soulager le fardeau de leurs commettants. Un esprit tordu pourrait avancer que le premier ministre était plus préoccupé par le rendement de ses placements que par le soulagement de la misère des moins bien nantis.

En finir avec la déconstruction

Un peu comme les réchauffements climatiques, la déconstruction de l’État s’est amorcée depuis longtemps. Il viendra un temps où les dommages seront irréparables et les inégalités sociales seront source de tensions dangereuses.

Il presse de chasser les démolisseurs des enceintes parlementaires et de les remplacer par des gens qui ont le bien commun en priorité. Des serviteurs de l’État plutôt que des carriéristes!

Il y en a quelques-uns qui se profilent actuellement. Il incombera à la population de ne pas les échapper.