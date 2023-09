POULIN, Gérard



À Saint-Eustache, le 13 août 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gérard Poulin, époux de feu Thérèse Gosselin.Il laisse dans le deuil ses enfants Denise, Réjean, Roger (Johanne), feu Alain, Michel, Martin, ses petits-enfants, Nathalie, Stéphanie, Pascale, feu Véronique, Alex, Daniel, ses arrière-petits-enfants, Nico, Dominic (Mélina), Émie et ses arrière-arrière-petits-enfants, Romie et Téo, son amie Pauline Pelletier, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 septembre 2023 de 9h à 13h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Un dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 13h en la chapelle du complexe, suivi de l'inhumation au cimetière Saint-Théophile de Laval (Fabreville).La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement de St-Eustache (Manoir St-Eustache) pour leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sercan ou la Fondation du Manoir St-Eustache.