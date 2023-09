SIMARD, France



À La Prairie, le 25 août 2023, à l'âge de 70 ans, s'est éteinte France Simard, des suites du cancer. Fille de feu Jacques Simard et feu Réjeanne Rose, elle est née à Dolbeau le 5 juillet 1953. Précédée par la plupart de ses frères et soeurs (André, Jacqueline, Réjean, Jacques Junior et Jean-Pierre Simard), elle laisse dans le deuil son petit frère Alain pour qui elle a été un modèle et qui l'appelait affectueusement "petite maman ".Elle grandit principalement dans la ville de Charlemagne, puis entra au collège de l'Assomption. Elle était fière de dire qu'elle avait fait partie du 133e cours - la première cohorte où les filles pouvaient s'inscrire. Brillante et passionnée, elle gradua première de classe en sciences de la santé et fut admise en médecine dans deux universités canadiennes. Mais elle tomba amoureuse, et devant se conformer aux coutûmes de son époque, elle mis ses études sur la glace pour se concentrer sur la vie de famille, avec l'espoir de pouvoir les reprendre plus tard. Le 6 décembre 1975, elle épousa André Grenier (divorcée) avec qui elle a eu deux filles, Mélanie (Abderrahmane Samim) et Rachèle. Puis, un matin du printemps 1979, il parti sans un mot. France, un bébé dans chaque bras, se retroussa les manches et transforma son passe-temps en métier. Elle devint couturière à son compte, travaillant de la maison tout en élevant seule ses deux filles, pour qui elle ne cessa, jusqu'à la toute fin, d'exprimer sa fierté et son amour.Une femme simple et généreuse, Mamie/ Momzy parlait à tout le monde de ses cinq petits millions, ses petits-enfants (Noah, Laurent, Alice, Éliott et Béatrice). Pour eux, rien n'était trop beau. Les costumes d'halloween personnalisés et sur mesure, les bas de Noël remplis de bonbons qui s'étiraient jusqu'au printemps, les fins de semaines chez elle à s'endormir dans le salon devant les Trois petits cochons ou les Dinosaures, le PFK de la fête des mères, les longues conversations en rentrant de l'école sur la politique ou la littérature. Elle était réservée, mais tellement chaleureuse avec sa famille.Début 2020, au moment de prendre sa retraite de la couture, elle apprit qu'elle avait un cancer du sang et un autre au poumon. Elle se fit retirer un lobe du poumon, puis commença les traitements de chimiothérapie. La médication maintenue le cancer stable pendant trois ans, mais il lui enleva petit à petit son endurance et sa force.Le 9 juillet 2023, quelques jours après avoir fêté son 70e anniversaire, elle fit une chute dans son appartement et fut transportée à l'hôpital. Après plusieurs examens, elle apprit qu'elle avait des métastases sur plusieurs organes. Le médecin lui donna trois mois. Après quoi elle entra aux soins palliatifs du CHSLD La Prairie, où elle meurt entourée de sa famille le 25 août 2023.Fidèle à sa volonté de rester simple et de partir sans éclat, il n'y aura pas d'autre cérémonie que son enterrement qui aura lieu au cimetière de la Paroisse de La Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, à Repentigny. La mise en terre aura lieu le samedi 16 septembre 2023 à 14h, au lot familial. Tous ses amis, ses clientes et sa famille sont invités. Pour ceux qui ne pourraient pas être présents, il est possible de faire parvenir vos condoléances à l'adresse suivante : mgrenier27@gmail.com.