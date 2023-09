Cinq vins blancs singuliers pour la table

Bonny Doon Vineyard, Le Cigare Orange 2022, Central Coast, États-Unis

21,40 $ - Code SAQ ​​15095381 – 10,5 %

Suivant la déferlante, Bonny Doon Vineyard offre maintenant une version orange du Cigare Volant. Un assemblage de grenache blanc (80 %), de grenache gris et de muscat, macérés pendant 12 jours avec leurs peaux. Le vin est étonnamment sobre au nez comme en bouche, pas très structuré (encore moins tannique) et se distingue plutôt par sa légèreté, en texture comme en alcool. S’il est peu susceptible de plaire aux purs et durs du vin orange, le Cigare est assez harmonieux dans l’ensemble et fait bon mariage avec une salade de fenouil et de pomme.

*** $$

Portal del Priorat, Cuvée Carmen 2021, Monsant, Espagne

27,50 $ - Code SAQ 15136630 – 12,5 %

Le site du producteur est pour le moins avare de détails quant aux spécificités techniques de ce vin issu d’une macération pelliculaire « prolongée » de grenache blanc. N’empêche, le vin est réussi: bien aromatique, juste assez tannique et équilibré, avec un fruit mûr et encore croquant, des notes subtiles de fleurs blanches, de gingembre et de citronnelle. On ne siffle peut-être pas une bouteille entière à l’apéro, mais avec une paëlla valenciana ou un risotto à la courge et à la sauge... « ça le fait », comme disent les Français.

*** 1⁄2 $$ 1⁄2

Meinklang, Djuce Kontext 2021, Vin d’Autriche

9,95 $ - 250 ml – Code SAQ 15194944 – 11,5 % – Biologique

Surveillez de près l’arrivée de ce vin en succursales dans les prochaines semaines: une nouveauté co-signée par l’agence québécoise LaQV, le domaine autrichien Meinklang et l’entreprise berlinoise Djuce, spécialisée dans la mise en marché de vins en canette. L’idée est ici de réduire les émissions de CO2 liées au transport en divisant par 20 le poids de l’emballage, tout en commercialisant un vin de qualité, issu d’une viticulture durable. Et comme le vin goûte bon, je dirais: pari réussi! Une expression juteuse, croquante et affriolante des cépages welschriesling (50 %) pinot gris et traminer. Bien nature dans l’esprit, mais net, frais et relevé de saveurs de fruits tropicaux, de thé et d’épices douces. Plateau de légumes, guacamole et tortilla seront en bonne compagnie.

*** 1⁄2 $$

Vivanterre Orange Contact SGU 2021, France

48,50 $ - Code SAQ 15209641 – 13,5 %

Absent sur la photo pour la seule raison que la bouteille n’a pas tenue jusque-là (c’est bon signe!), un vin orange purement délicieux – peut-être l’un des meilleurs que j’aie goûté cette année – produit en Auvergne, par Patrick Bouju et Justine Loiseau. Un assemblage inusité d’auxerrois, de pinot blanc et de gewurztraminer d’Alsace, et d’ugni blanc et de grenache gris du Sud de la France. Les trois premiers macèrent pendant 3 semaines sur leurs peaux; les grenache gris et ugni blanc pendant 2 semaines. Au-delà de la couleur et du style, c’est avant tout un vin de gastronomie, riche d’une foule de nuances aromatiques, et qui laisse en bouche une sensation irrésistible de plénitude, tout en restant hautement digeste. Complet, complexe, long en bouche et doté d’une personnalité d’enfer. À table, avec un crudo de dorade, des pâtes aux champignons pieds de mouton ou un poisson entier grillé, on se régale.

**** 1⁄2 $$$$

Pendant qu’il en reste...

André Rohrer, Esch Hab Di Garn Alsace, France

28,45 $ - Code SAQ 15116102 – 12,76 %

Résidants de Trois-Rivière et de la grande région de Québec, si vous êtes amateurs de vin nature, vous voudrez mettre la main sur l’une des dernières bouteilles de cette cuvée non-millésimée. Établi à Mittelbergheim, dans la partie nord de l’Alsace, Ludovic Rohrer cultive ses 8 hectares en biodynamie, il vinifie sans intrants et embouteille la plupart de ses vins sans filtration. C’est d’ailleurs ce qui explique le léger dépôt au fond du Esch Hab Di Garn (« je t’aime », en dialecte alsacien); fruit d’un assemblage de gewurztraminer, d’auxerrois, de sylvaner (en macération pelliculaire) et d’une pointe de riesling et de muscat, issus de différents millésimes. De délicates notes florales émergent sous un premier nez de pomme blette; la bouche est d’abord vive, pimpante, animée d’un très léger reste de gaz et aussi enveloppée doté d’une certaine structure et d’une onctuosité agréable. À table, avec des tacos al pastor, un délice!

**** $$ 1⁄2