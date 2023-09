Découvrez ce parc pour les petits et les grands (avec une ambiance à la Harry Potter) dans le coin de Saint-Jérôme

À Saint-Jérôme, on découvre en pleine forêt l’Archipel Amélio, un vaste parc de jeux et de défis d’apprentissage pour enfants dans une atmosphère d’enchantement. L’état d’esprit rappelle le monde d’Harry Potter, combiné à une chasse au trésor.

Bordant la 117, le site isolé et paisible a été occupé par la communauté des Sœurs recluses missionnaires jusqu’en 2010. L’accueil se trouve dans l’ancien monastère, ce qui nous a intrigué dès notre arrivée.

D’un univers à l’autre

L’Archipel Amélio, c’est neuf îles imaginaires pour autant d’univers. L’île des Dragons. L’île de la Magie. L’île des Explorateurs. Libre à chaque famille d’y aller spontanément au gré de ses envies.

Il est tentant d’emprunter les sentiers pour en faire le tour et pour tout voir, mais c’est tellement grand et il y a tellement de jeux, que nous avons vite constaté qu’une seule visite ne suffit pas.

Choisir une aventure

Photo fournie par Amélio

Après avoir exploré ici et là, nous avons choisi une des huit quêtes, avec comme personnage principal Propolis. Il s’agit d’une abeille devant sauver ses semblables ayant été plongées dans le coma, à la suite de l’éternuement d’un dragon sur la ruche.

La solution : trouver des libellules qui créent du vent avec leurs ailes. Carnet en mains, il faut surveiller les affichettes le long du sentier en cochant nos bonnes réponses, pour obtenir des libellules.

Pour cette quête, la porte d’entrée en forme d’alvéole débute à l’île de la Forêt enchantée où il y a plusieurs jeux d’hébertisme pour les enfants. Le sentier nous amène aussi dans d’autres îles imaginaires.

Apprendre en s’amusant

Photo fournie par Amélio

C’est sur ce concept, inspiré des innovations en enseignement, en psychologie et en neurosciences, que l’entreprise Amélio se base déjà pour ses formations offertes aux enseignants, aux éducatrices ou aux parents. Son équipe crée aussi des jeux de société éducatifs pour enfants.

Avant d’être aménagé dans la forêt l’an dernier, le vaste parc de jeux a été conçu en pleine pandémie par une équipe d’une trentaine de personnes de diverses disciplines : des profs, des artistes, des scientifiques.

Pour les fondateurs, Catherine Dupuis, scientifique et formatrice en éducation, de même qu’Éric Chagnon, aventurier et entrepreneur, tous les enfants peuvent apprendre. Et la meilleure façon, c’est par le jeu.

L’ARCHIPEL AMÉLIO

9 îles imaginaires et 8 quêtes

Exploration libre : avec enfants à partir de 3 ans

Exploration selon les quêtes : âge minimum de 4 à 12 ans

Longueur du sentier selon les quêtes : de 0,6 à 4 km

Aire de pique-nique

frais d’entrée : 20 $ par adulte, 15 $ par enfant

https://amelio.tv/archipel/

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Un verger fermier unique

Au Verger champêtre à Granby, en plus de la cueillette de pommes, on découvre à partir d’un sentier cinq parcs animaliers avec une centaine de bêtes. Boutique avec plats préparés. Entrée : 30 $ par famille de quatre.

► www.vergerchampetre.com

Du vélo électrique en forêt

L’Ô-bénite. La Pente-Côte. Ce sont de nouveaux sentiers de vélo de montagne de l’Abbaye Val Notre-Dame, à Saint-Jean-de-Matha. Location des vélos à assistance électrique. Tarifs : 40 $ l’heure ou 80 $ pour 3 heures.

►www.abbayevalnotredame.ca

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.